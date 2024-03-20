Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Ankara'da gerçekleştirilen 'şoför esnafıyla iftar' programına katıldı. Ramazan Bayramı tatiline ilişkin açıklamada da bulunan Erdoğan, özetle şunları kaydetti:Kamu çalışanlarımızın 10 Nisan'da başlayacak bayram tatilinde 1.5 günlük sürede idari izinli sayılacağını kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Salı günkü yarım günü ve pazartesini bayram tatiline ekleyerek, 9 günlük bir vakit verdik. Özel sektörümüzün de böyle bir yaklaşıma sahip olduğunu biliyoruz.Meclis'in açılmasıyla birlikte dolmuş ve minibüs esnafımızın plakalara dair mülkiyet sorunlarını gidereceğiz. Aynı düzenlemede, halk otobüsü esnafımızın faaliyetlerine devam edebilme haklarını korumaya alacağız. Bakanlığımız mevzuat hazırlığını yaptı, seçimden sonra parlamentonun takdirine sunuyoruz.