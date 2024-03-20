Rusya’dan Başkan Erdoğan’a övgü: Ona minnettarız

"DÜNYA, BARIŞÇIL BİR ÇÖZÜMÜ GİDEREK DAHA AKTİF BİR ŞEKİLDE DESTEKLİYOR"

Zaharova, "Kolektif Batı'nın tüm gezegene neyi dayattığını anlayan dünya, uzun yıllardır yaptığımız gibi barışı, barışçıl bir senaryoyu, barışçıl bir çözümü giderek daha aktif bir şekilde destekliyor." dedi.

Bu yöndeki tekliflerin ne kadar gerçekçi olup olmadığına bakmadan herkese minnettar olduklarının altını çizen Zaharova, şöyle devam etti: