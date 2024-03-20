Şanlıurfa’da 3 bin 123 konutun temeli atıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Şanlıurfa'daki ziyaretleri kapsamında Karaköprü ilçesine bağlı Aşık Mahallesinde 758 konutun temel atma törenine katıldı.

Törene Bakan Özhaseki yanı sıra, TBMM Başkan Vekili ve Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, İbrahim Eyyüpoğlu, Abdürrahim Dusak, AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Bakan Özhaseki, "Sizlerin huzurunda 3 bin 123 tane bağımsız birimin burada temelini atıyoruz. İnşallah bunları kısa süre içerisinde bizler tamamlarız" dedi.

Şanlıurfa'da Yeşildirek Mahallesinde 378 gecekondu ile ilgili de açıklamada bulunan Bakan Özhaseki, "Yeşildirek Mahellesi ile ilgili orada ilk etapta 378 tane gecekondumuz var. Bu vatandaşlarımızla önümüzdeki pazartesiden itibaren görüşüyoruz, elimizde de yapılmış orada 292 tane konutumuz var. Biz bunu tamamlayıp oradaki bütün hak sahiplerine Yeşildirek'te oturan kardeşlerimize vereceğiz. Çünkü biz zaten burada 400 bağımsız birimin ihalesini bir ay sonra yapıyoruz, orada 246 tane konut 150 tane iş yeri yapacağız inşallah. Bunlar da bittiğinde oradaki hak sahiplerimizde huzurla yerlerine geçmiş olacaklar" dedi.