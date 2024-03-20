Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’in skandal açıklamalarına tepki: Darbe şakşakçılığını bırak

10 gün sonra sandık bir kez daha önümüze gelecek. Yerelde tercih yapacaksınız. 31 Mart'ta Burdur gerçek belediyecilikten, eser ve hizmet siyasetinden yana tavır alacak. Burdur, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? Kararlı mıyız? Gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz?

"TÜRKİYE İSTİKRAR ADASI OLARAK YÜKSELİYOR"

Gönül coğrafyasına baktığımızda yüreğimiz dağlanıyor. Gazze'den Suriye'ye Yemen'den Afganistan'a kadar kardeşlerimiz Ramazan'ı acı içinde geçiriyor.

Yarın nerede ne olacağını, krizin nerede patlak vereceğini kimse bilmiyor. Türkiye bu noktada istikrar adası olarak yükselmektedir. Sanayicimiz, tüccarımız, turizmcimiz, iş dünyamız geleceğine umutla bakıyor.

Pek çok yerde zirveye çıkan enflasyon oranları bizi de zorluyor. 53 binden fazla insanımızın vefat ettiği depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Depremin ülkemiz ekonomisi üzerinde oluşturduğu baskı devam ediyor.