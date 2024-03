VAV Tv’de konuşan Ali Erbaş'tan Siyonist zihniyetle ilgili çarpıcı tespit! "En azgın dönemleri"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, VAV Tv'de açıklamalarda bulundu. Başkan Erbaş, Ramazan ayının 10'uncu gününde katıldığı VAV Tv canlı yayınlanan İftar Vakti programında soruları yanıtlayarak önemli açıklamalarda bulundu.

"EN AZGIN DÖNEMLERİNİ YAŞIYORLAR"

Gazze'de yaşanan katliama dikkat çeken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Gazze'de masumlar, çocuklar, bebekler katlediliyor ve bir katliam yaşlanıyor. Bunu yapanlar ahirette bunun hesabını vereceğine inanmıyor. Demek ki, bunların ahiret inancı yok. Soykırım Yahudilerin hayatlarında gördükleri ve yaşadıkları şeylerdir. Yahudiler ne zaman azdıysa başlarına kötü şeyler geliyor ve yine gelecektir. Yahudiler, tarihlerinin en büyük azgınlığını yapıyor şuanda. Hz. Ömer döneminde Kudüs barış yurdu oldu. Mazlum gayrimüslim olsa yanında oluruz, zalim Müslüman olsa onun karşısında yer alırız. Bu bizim dini inancımız gereğidir. Müslüman zalimin karşısında yer alandır. Bizim askerimiz Güneydoğu'da şehirlerde yaşanan terör olaylarında şehit verme uğruna bir masumum burnu kanamasın diye dikkat etti. Şuan İsrail'de yapılanlar bir devlet terörümü desek yoksa bir grubun mu her şey apaçık ortada. Sağır sultan bile duydu. Orada bir avuç zalim çocukları öldürüyor. Bunu neden yapıyor, Müslümanların dağınıklıklarından dolayıdır" ifadelerini kullandı.



"YAHUDİLERE HER ZAMAN MÜSLÜMANLAR SAHİP ÇIKTI"

Tarihte hep katliama, soykırıma uğrayan Yahudilere her zaman Müslümanlar sahip çıktığını söyledi. Onlar şimdi ne yapıyor bütün dünyanın gözleri önünde katliam, soykırım yapıyor. Fosfor bombalarla katliam yapıyorlar, kime karşı bir dönem onlara sahip çıkanlara karşı. Bunu yapanlar insan olamazlar" dedi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Filistin ve Gazze'de yaşananlar aynı zamanda bir uyanışa da vesile olduğunu gördüklerini söyledi.



"TÖVBE DİLİMİZDEN EKSİK OLMASIN"

Tövbenin zamanının olmadığını belirten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "İbadetlerin amacı mağrifetine ulaşmaktır. Mağrifet bağışlanmışlık, tövbe etmeden Allah'ın mağrifetine ulaşmak zordur. Tövbe dilimizden eksik olmaması lazım. Tövbenin zamanı yoktur, Ramazan ayı çok büyük bir fırsattır. Ramazan ayı tövbe istiğfar vesilesidir aynı zamanda. Kulun her anı istenir ki ibadet olsun. Tövbe edenler ibadetlerini ihmal etmezler. Oruç tutanlar, oruç tutarak, namaz kılarak, iyiliği emrederek, kötülüğü men ederek tövbelerini gösterirler.