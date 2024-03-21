AK Parti teşkilatları tam kadro sahada: 14 milyon haneye ziyaret

AK Parti sandık esaslı seçmen odaklı çalışmaya odaklandı. Aday belirleme süreçlerinin ardından sahanın nabzını tutan parti teşkilatları 14 milyon haneyi ziyaret etti. Girilmedik gönül, çalınmadık kapı bırakmamak için tüm teşkilat mensupları 7/24 esasına göre program yapıyor. Seçim gününe kadar hedef tüm hanelere ulaşarak seçmene adayların vaatlerini anlatabilmek. Özellikle kararsız seçmen üzerinde detaylı bir çalışma yürütülüyor. Seçime az bir süre kala kararsız seçmenin belirleyici olacağı iller ve ilçeler ayrıca mercek altına alındı. Üyeler tek tek aranıyor ve çevrelerinde kararsız seçmeni ikna etmeleri isteniyor.