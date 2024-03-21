Haberler Gündem Haberleri AK Parti teşkilatları tam kadro sahada: 14 milyon haneye ziyaret
Giriş Tarihi: 21.3.2024

AK Parti teşkilatları tam kadro sahada: 14 milyon haneye ziyaret

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
AK Parti teşkilatları tam kadro sahada: 14 milyon haneye ziyaret
AK Parti sandık esaslı seçmen odaklı çalışmaya odaklandı. Aday belirleme süreçlerinin ardından sahanın nabzını tutan parti teşkilatları 14 milyon haneyi ziyaret etti. Girilmedik gönül, çalınmadık kapı bırakmamak için tüm teşkilat mensupları 7/24 esasına göre program yapıyor. Seçim gününe kadar hedef tüm hanelere ulaşarak seçmene adayların vaatlerini anlatabilmek. Özellikle kararsız seçmen üzerinde detaylı bir çalışma yürütülüyor. Seçime az bir süre kala kararsız seçmenin belirleyici olacağı iller ve ilçeler ayrıca mercek altına alındı. Üyeler tek tek aranıyor ve çevrelerinde kararsız seçmeni ikna etmeleri isteniyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti teşkilatları tam kadro sahada: 14 milyon haneye ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA