Aydın’dan Ortahisar’a DEV Proje sözü

Seçim çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerinde vatandaşın yoğun ilgisi ile karşılaşan AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, Ortahisar Belediyesi'nde bundan önceki süreçte yaşanan başarılı AK Parti belediyeciliğinin 31 Mart seçiminin ardından daha da yükselen hizmet çıtası ile devam edeceğini dile getirdi.

Savunma sanayi ile ilgili projesinden bahseden Aydın, "Hükümetimizin stratejik planları içerisinde yer alan Uluslararası Trabzon Havalimanı'nın deniz dolgusu ile yeniden yapılması projesi kapsamında, eski havalimanının arazisini dönüştüreceğiz. Yaklaşık bin 300 dönüm arazinin şehrin istihdam kültür ve Ar-Ge alanı olarak yeniden planlanmasını sağlayacağız. Böylelikle şehrimizin Türkiye Yüzyılı'nda gelişen, savunma sanayisinden biri olan "insan gücü savunma sanayisi" kurmayı hedefliyoruz" dedi.