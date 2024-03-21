Başkan Adayı Küçükkurt: Ayağı yere basan projelerle hizmet peşinde koşuyoruz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt beraberindeki partililerle birlikte kamu kurumlarını ziyaret etti. Daha sonra MHP Seçim Koordinasyon Merkezinde basın toplantısı düzenleyen Başkan Adayı Sezer Küçükkurt seçim çalışmaları kapsamında akşam programına Sahipata Mahallesi'nde devam etti. Sahipata Kamil Miras Camii'nde teravih namazını eda eden Küçükkurt, namaz sonrası mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

GÜNEY ÇEVRE YOLU ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİ RAHATLATACAK

Göreve gelmesi halinde gerçekleştireceği projelerini detaylarıyla vatandaşlara anlatan Başkan Adayı Sezer Küçükkurt, "Otoparklarla ilgili çalışmaları yaptıktan sonra şehrin ana caddelerindeki otopark yükünün azaldığını düşünün. Hepimiz Covid-19 pandemi dönemini yaşadık. Allah bir daha göstermesin. Ya da dini bayram günlerinde şehrin sokaklarına baktığımızda araç yükü azaldığında caddelerimizde ne kadar işler halde olduğunu hep birlikte görüyoruz yaşıyoruz. Öncelikli olarak bu trafik akışkanlığını sağlayabilmek çalışmalarımızın ilk etabını oluşturacak. Sonrasında kentsel dönüşüm çalışmasına yöneleceğiz. Burada sadece rantı düşünmemek gerekiyor. Şehrin ana arterlerinin genişlemesini de düşünmek gerekiyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları ilk başladığında Gazlıgöl Caddesi'nin, Demiryalan bölgesinden Anıtpark bölgesine kadar çift şerit halinde bir bulvar haline getirilmesi gündemdeydi" dedi.

ÇALIŞMALAR İHMAL EDİLDİ

"Milli Birlik Caddesinin Anıtpark önünden başlayıp eski emniyet müdürlüğüne kadar çift şerit haline getirilmesi konusu da gündemdeydi" diyen Başkan Adayı Küçükkurt, "Ne yazık ki biz bunları bu kısır tartışmaların içerisinde ihmal ettik. Şehrin kentsel dönüşümünü yaparken trafiği ile ilgili çalışmaları da yapmak mecburiyetindeyiz. Eğer bunları başarabilirsek o zaman raylı sistemi konuşabiliriz. O zaman trafiğin akışkanlığını konuşabiliriz. Cadde ve yollarımızda raylı sistemi konuşmak hayalden öteye bir şey değil. Merkezi noktalarda bir tramvayın yürümesini düşünebilir miyiz? Bisikletle zor ilerlediğimiz yollarda bir de tramvayı nasıl işletebiliriz ki? Bunları teferruatlı olarak hepsini bir kapsamda düşünmek gerekiyor. Aynı şekilde sinyalizasyon çalışmalarıyla ilgili birçok çalışma yapılması gerekiyor. Bunların hepsi birbirini destekleyecek şekilde yapılacak. Battı çıktılar ve şehrin bazı noktalarında üst geçitlerle trafik akışkanlığını desteklemek gerekiyor" diye konuştu.

ÇALIŞMALAR YAPILMASI GEREKİYOR

Yapılacak olan tüm çalışmaların hazır olduğunu belirten Küçükkurt, "Hangi noktalarda hangi çalışmaların yapılması gerektiğini biliyoruz. Bundan eminiz ama malum olduğu üzere biz bunları açıkladıkça projelerimiz de sahipleniyor. Hemşerilerimiz şundan emin olsunlar ki bahsettiğimiz konuların hiçbirisi hayali değil bunları biz basın yoluyla da daha önce defalarca izah etmiştik. MHP olarak önceki seçim dönemlerinde de bunları izah etmiştik Günlük yaşamımız içerisinde de bunları yaşayarak görüyoruz. O nedenle hepsi de gerçekleşebilecek projelerdir. Güney Çevre Yolu projesinden bahsettik, bir tünelden bahsettik" dedi.

AKVARYUM PROJESİ Mİ TRAFİK SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ MÜ ACİL?

"Bugün görüyoruz ki bazı proje açıklaması yapan arkadaşlarımız akvaryum projesinden bahsediyorlar. Afyonkarahisar'da kurulacak bir akvaryum çalışmasının mali portföyüne baktığınızda 50-60 milyon gibi bir bütçeden bahsediliyor." diyen Başkan Adayı Küçükkurt, şöyle konuştu: "İnanın ki Güney Çevre Yolu projesini hayata geçirecek olan bu tünel 50-60 milyonluk bütçeyle çok rahat halledilir. Hangisi daha önemli ve önceliklidir? Güney Çevre Yolu Projemizde bu tünelin maliyeti Afyonkarahisar'a yapılabilecek bir akvaryum projesinden çok daha hesaplıdır. Türkiye'nin teknik imkanları artık kilometrelerce dağları delebilecek, tüneller açabilecek niteliğe ulaşmış durumdadır. Hamd olsun bundan Afyonkarahisar'da da faydalanmalıyız. Lüks diyebileceğimiz önceliklerimiz farklıdır."

Afyonkarahisar Belediyesi'nin imkanları ile Ankara'dan alınacak desteklerle projelerin çok rahat bir şekilde gerçekleştirebileceklerini belirten Küçükkurt, "Bunun haricinde bizim trafikle ilgili çalışmalarımızda battı çıktılarda Güney Çevre Yolundan, şehir sinyalizasyon sisteminin akıllı bir şekilde düzenlenmesinden, birçok noktada üst geçitlerin ve alt geçitlerin yapılmasından, şehrin gelişim noktalarına olan bağlantılarıyla mümkündür. Mesela Uydukent bölgesine bugün dönmek için iki ya da 3 noktadan bağlantı kurmak mecburiyetindesiniz. Bunların alternatifleri çoğaltılabilir ve çoğaltılmasıyla ilgili bizim çalışmalarımız hazır. Biz planlamasını yaptığımız bu çalışmalarla trafikle ilgili sorunları en kısa zamanda çözerek tüm bunları güzel hatıralar olarak alabiliriz."

DOĞRU TESPİTLERLE ŞEHRİN SORUNLARINI ÇÖZMEYİ HEDEFLİYORUZ

Şehir içi trafiğin rahatlatılması için öncelikle Şehitler Camii olarak bilinen Fuar Alanı girişindeki noktada battı çıktının olması gerektiğini anlatan Başkan Adayı Küçükkurt, şunları söyledi: "Afyonkarahisar'ın Maliye kavşağından sonrası ve aynı şekilde Kocatepe Asri Mezarlık karşısı Uydukent bölgesi dersek bu ikisinin arasındaki bağlantı unsurlarını güçlendirmemiz gerekmektedir. Şehrin gelişim bölgeleri olan OSB'ye, Karşıyaka Mahallesine alternatif yollardan, güzergahlardan bağlantıları artırmamız gerekmektedir ki burada battı çıktılar ve köprüler bu noktalarda devreye girecek. Sadece Şehitler Camii noktasını bariz olarak belirtiyoruz. Onun haricindeki noktalarda şimdilik bizde kalsın. Ama yapılması gereken öncelikli çalışmalarımızda biz çevre yolunun otogar kavşağı ve OSB kavşakların üst geçitlerle aşılması noktasında önerilerimizi hep dile getirmiştik."