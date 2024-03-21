Bornova Belediye Başkan Adayı Çayır: Her mahallemize eşit hizmet ve adalet anlayışıyla yaklaşacağız

Cumhur İttifakı Bornova Belediye Başkanı adayı Cevdet Çayır, Erzene ve Yunus Emre Mahallelerinde gerçekleştirdiği esnaf ve vatandaş ziyaretlerinin ardından, mahalle sakinleriyle iftar sofrasında buluştu. Bornova'nın çeşitli bölgelerinde halkla bir araya gelerek, vatandaşların beklenti ve taleplerini dinleyen Çayır, Erzene ve Yunus Emre Mahallelerinde de sıcak karşılamalarla karşılaştı. Esnaf ziyaretlerinde işletme sahiplerinin sorunlarını dinleyen Çayır, çözüm odaklı yaklaşımını ortaya koyarak, mahallelerin gelişimi için somut adımlar atmaya söz verdi. Bosna Sancak Derneği'nde mahalleliyle iftar sofrasında buluşan Çayır, dayanışma ve birlik ruhunun önemine vurgu yaptı. Bornova Arnavutları Derneği ve Makedonya Köprülü Göçmenleri Derneği'ni de ziyaret eden Cevdet Çayır, Bornova'nın her mahallesine eşit hizmet ve adalet anlayışıyla yaklaşacağını ifade ederek, Bornova'nın geleceğini birlikte şekillendireceklerini söyledi.

BORNOVA'DA KENT HİZMETLERİNE YENİ DÖNEM

Bornova Belediye Başkan Adayı Cevdet Çayır, Bornova'nın kentsel yaşam kalitesini artırmak ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir dizi proje başlatacaklarını ifade ederek, ''Taziye Evleri projesi ile birlikte, Bornova'da 24 saat boyunca taziye hizmeti alabilecek olan vatandaşlar için özel alanlar oluşturulacak. Pazaryeri olmayan mahallelere yapılacak pazar yerleri ve açık olan pazar yerlerinin kapalı hale getirilmesi, vatandaşların taze ve sağlıklı ürünlere erişimini kolaylaştıracak ve alışveriş deneyimini daha konforlu hale getirecek. Yeni kütüphanelerin açılmasıyla birlikte, Bornova'da kitap okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve vatandaşların bilgiye daha kolay erişebilmeleri sağlanacak. Yaşlıların huzur içinde yaşayabilecekleri huzur evlerinin yapılmasıyla birlikte, yaşlıların ihtiyaçlarına uygun bir yaşam alanı sağlanacak ve sosyal etkileşimlerini artırabilecekleri ortamlar oluşturulacak. Trafik akışının hızlanması için yayaların güvenle yolun karşısına geçebilecekleri yay üst geçitlerinin yapılması, güvenli bir ulaşım ortamı sağlanmasına ve trafik kazalarının önlenmesine katkı sağlayacak. Parkı olmayan sokaklara çocuk parklarının yapılması ve mevcut parkların bakım onarımlarının yapılmasıyla birlikte, vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebilecekleri ve sosyal etkileşimlerini artırabilecekleri alanlar oluşturulacak. Bornova'nın yaşam kalitesini artırması ve kentsel yaşamı daha yaşanabilir hale getireceğiz.'' dedi.