Çakarlı araç yalanı belgelerle çürütüldü! Altınok kiralık araçla alanlarda

Ankara'da siyasi arenada seçime sayılı günler kala yaşanan hareketlilik, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok ile ilgili yeni bir gelişmeyi gündeme taşıdı. Altınok'un seçim çalışmalarında "çakarlı" araç kullanmadığı, halen kullandığı mevcut aracın ise oğlu adına kiralandığı ortaya çıktı.