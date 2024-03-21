Haberler Gündem Haberleri "İBB eliyle Tebessüm Kahvesi'ni sizlerle işleteceğiz"
Giriş Tarihi: 21.3.2024 20:51 Son Güncelleme: 21.3.2024 21:03

"İBB eliyle Tebessüm Kahvesi'ni sizlerle işleteceğiz"

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, down sendromlu gençlerin işlettiği Tebessüm Kahvesi'ni ziyaret etti.

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İBB eliyle Tebessüm Kahvesi’ni sizlerle işleteceğiz

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum Dünya Down Sendromlular Günü'nde Tebessüm Kahvesi'ni ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Kurum'u 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' şarkısıyla karşılayan gençler, çiçek takdim etti. Gençlerle sohbet eden Kurum, şarkılar söyledi, fotoğraflar çektirdi.

Gençlere müjde veren Kurum, '31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kuracağımız Tebessüm Kahveleri'ni sizlerle birlikte yöneteceğiz.'' dedi. Konuşmak için söz alan bir genç ise, ''Sizi çok seviyoruz, geldiğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah siz kazanacaksınız. Biz sizi seviyoruz.'' sözleriyle Murat Kurum'a olan sevgisini ifade etti.

Üsküdar Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçen Tebessüm Kahvesi'nde down sendromlu gençler hizmet ve servis bölümünde çalışarak hem iş yaşamına katılıyor hem de engelleri aşmaları sağlanıyor.

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"İBB eliyle Tebessüm Kahvesi'ni sizlerle işleteceğiz"
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