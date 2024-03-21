Milletvekilini bile dolandırdı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, birçok vatandaşın kimlik bilgilerini yasa dışı yollardan elde ederek onlar adına kredi kartları çıkartan ve bu kartlarla akaryakıt istasyonu, market ve kuyumculardan alışveriş yapan şüpheliyi yakaladı. Aralarında, ismi açıklanmayan bir milletvekilinin de bulunduğu onlarca kişiyi dolandırdığı tespit dilen F.A., Dilovası ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Polis tespit edilen mağdurlar dışında başka mağdur olup olmadığını araştırırken, F.A. tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edildi.