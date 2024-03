5 yılda 170 eser Yüreğir’in çehresi değişti

Yüreğir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, 5 yıldır görev yaptığı Yüreğir'de insan odaklı başarılı sosyal belediyecilik uygulamalarını bir bir hayata geçirdi. İlçenin kaderini değiştirecek kentsel dönüşüm hamlelerini başlatan Kocaispir, verdiği tüm sözleri tuttu, vaatlerini gerçekleştirdi.Başkan Kocaispir'in 5 yılda ilçeye kazandırdığı eserler arasında; Akdeniz Spor Salonu, PTT Evleri Spor Salonu, Kışla Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, 19 Mayıs Gençlik Merkezi, Cumhuriyet Gençlik Merkezi, Yeni Adliye Otoparkı, Trafik Eğitim Parkı, Ters Ev, 3 Su Oyun Parkı, 86 Yeni Çocuk Parkı, 11 Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası, Doğankent Çayır Mera Parkı, Yeşilbağlar Millet Bahçesi, Mama Üretim Tesisi, Biyobozunur Atık Üretim Tesisi, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, Yöresel Ürünler Satış ve Sergi Alanı, El Sanatları Müzesi, Kültür Merkezi Fotoğraf Çekim Alanı, 2 Mahalle Kütüphanesi, Kışla Emekli Kütüphanesi, Hanım Sabuncu Kreşi, Bekir Fevzi Yıldırım Sivil Toplum Merkezi, Sosyal Girişimcilik Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi, 2 Kadın Etkinlik Merkezi, 8 Çok Amaçlı Mahalle Evi, 5 Aile Sağlığı Merkezi ve 22 yeni muhtarlık binası yer alıyor.Başkan Kocaispir; "Şehit Erkut Akbay Mahallemizde özellikli ve nitelikli bir çalışma var. Her bloğun oturum alanı yaklaşık 700 metrekare. Her 700 metrekareye yaklaşık 146 fore kazık çakıldı. Her bir fore kazığın çapı 80 cm, derinliği yaklaşık 20 metre. Böylece depreme dayanıklı ve Allah korusun olası bir depremde hiçbir şekilde vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için büyük bir çaba gösteriliyor. Fore kazık yanında radye temel ve tünel kalıp uygulaması da yapıldı" dedi.Daha yaşanabilir bir kent hedefi ile yola çıkan Başkan Kocaispir, kentsel dönüşümü Yüreğir'in geleceğini belirleyen bir iş olarak gördü. Bu kapsamda büyük dönüşüm için kolları sıvayan Başkan Kocaispir, Sinanpaşa ve Şehit Erkut Akbay mahallelerinde dönüşüm hamlesini başlattı. Her iki mahallede de konutlar hızla yükseliyor. Başkan Kocaispir'in girişimleri ile Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde 110 dönümlük alanda başlatılan dönüşüm kapsamında 803 konut ve 60 işyerinin inşaatı devam ediyor. Modern ve güvenli yeni konutların çok kısa bir süre içinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Büyük aşama kaydedilen Sinanpaşa kentsel dönüşüm projesinde ise yeni konutlar yükselmeye başladı. Yüreğir'in vitrini olacak Sinanpaşa'da bir taraftan binalar yükselirken bir taraftan da kamulaştırma çalışmaları devam ediyor.Yüreğir'i geleceğe taşıyacak projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirten Başkan Kocaispir; "Sinanpaşa'da yaklaşık 20 yıldır kangren haline gelen kentsel dönüşüm sürecini çözüme kavuşturduk. Mahallemizde ilk etapta 341 konut ve 28 işyeri projesi kapsamında modern ve güvenli konutlar hızla yükseliyor. Sinanpaşa Mahallemizde vatandaşlarımız inşallah yakın bir zamanda daha modern şartlarda yapılan yeni yuvalarına kavuşacaklar. Bir taraftan binalar hızla yükselirken bir taraftan da kamulaştırma çalışmaları devam ediyor. Desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza ve değerli ekibine, Adanalı Bakanlarımıza, milletvekillerimize, emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in ilçede çocuk ve gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak için açtığı spor kursları ise yılın 12 ayı kesintisiz devam ediyor. Futbol, basketbol, voleybol, atletizm, satranç, masa tenisi, pilates, taekwondo, dart, güreş, yüzme, jimnastik, tenis, karate, muay thai, judo, wushu, welness, floor curling ve okçuluktan oluşan 21 branştaki kurslarda alanında uzman eğitmenler görev yapıyor. Ücretsiz spor okullarından 6-14 yaş arası çocuklar faydalanıyor. Sportif faaliyetlerin eğitimleri branşlarına göre Yüreğir Belediyesi'nin spor tesislerinin yanı sıra, ilçe genelinde 70 merkezde gerçekleşiyor.Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, gerçekleştirdiği ziyaretlerde, vatandaşlarla bire bir iletişim kurup, sorunlara çözüm sundu. Günlük yaklaşık 5 bin sofraya sıcak yemek ulaştıran aşevinden evde bakım hizmetlerine, gıda kolisi yardımlarından 'Hoş geldin bebek' desteğine, tekerlekli sandalye, dijital hasta yatağı, evde tıraş ve sağlık hizmeti desteklerinden hijyen paketi desteğine kadar çok geniş bir alanda çalışma yaptı.