Avrupa’da birinci, dünyada dördüncüyüz

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınında küle dönen 4 bin 966 hektarlık alanı yeniden yeşertmek için kolları sıvadı. 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde ağaçlandırma çalışmalarını incelemek ve Radar Tepesi'nde düzenlenen fidan dikim törenine katılmak için Çanakkale'ye gelen Bakanı İbrahim Yumaklı, öğrencilerle birlikte onlarca fidanı toprakla buluşturdu. Son 22 yıldaki toprakla buluşturulan fidan ve tohum miktarının 7 milyar olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, " Dünyada sadece ağaçlandırma çalışmaları değil, koruma kullanma dengesini de gözeterek orman varlığımızı arttırmaya devam ediyoruz. Bir kez daha tekrar etmek isterim ki bu konuda Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü sıradayız" dedi. Bu sene ağaçlandırma çalışmalarında Çanakkale'ye öncelik verdiklerini i belirten Bakan Yumaklı, "Burası küllerinden yeniden doğacak" diye konuştu.