Haberler Gündem Haberleri Türkiye'den Rusya'daki saldırıya kınama
Giriş Tarihi: 22.3.2024 23:12 Son Güncelleme: 22.3.2024 23:21

Türkiye'den Rusya'daki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la yaptığı telefon görüşmesinde terör saldırısını kınayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de saldırıyla ilgili "Rusya'nın acısını paylaşıyoruz" açıklaması geldi.

Türkiye’den Rusya’daki saldırıya kınama

Rusya'nın Başkenti Moskova'da yaşanan korkunç saldırı sonrası onlarca kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı "Moskova'daki bir konser salonuna düzenlenen masum sivilleri hedef alan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, Moskova'daki terör saldırısını kınadı. Rusya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerini iletti.

ÖMER ÇELİK: RUSYA'NIN ACISINI PAYLAŞIYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de saldırıyla ilgili "Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda sivilleri hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ölenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Rus halkının acısını paylaşıyoruz." paylaşımında bulundu.

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Türkiye'den Rusya'daki saldırıya kınama
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