Türkiye’den Rusya’daki saldırıya kınama

Rusya'nın Başkenti Moskova'da yaşanan korkunç saldırı sonrası onlarca kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı "Moskova'daki bir konser salonuna düzenlenen masum sivilleri hedef alan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, Moskova'daki terör saldırısını kınadı. Rusya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerini iletti.

ÖMER ÇELİK: RUSYA'NIN ACISINI PAYLAŞIYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de saldırıyla ilgili "Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda sivilleri hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ölenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Rus halkının acısını paylaşıyoruz." paylaşımında bulundu.