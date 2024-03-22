Başkan Erdoğan’dan Özel’in skandal sözlerine tepki: CHP’nin yeni genel başkanı da ‘darbe sever’ çıktı

Bugüne kadar girdiğimiz tüm seçimlerde sizlerin güçlü desteğini daima yanımızda hissettik. Rekor oy oranları ile daima mücadelemize sahip çıktı. 14 -28 Mayıs seçimlerinde, milletvekilliğinde ve cumhurbaşkanlığında yüzde 78'e yaklaşan oy oranı ile cumhur ittifakına destek vererek bir tarih yazdınız. Bu oran ile bize en çok destek veren il oldunuz. Çankırı'yı bu sonuçlardan dolayı tebrik ediyorum. Siz ne güzel insanlarınız böyle. Rabbim hepinizden razı olsun. Çankırı'ya bugüne kadar biz mahcup olmadık, yine olmayacağız. Kentsel dönüşüm bizden, TOKİ bizden, fabrikalar da Hüseyin Bey'den.

Sizlerin bu halini gördükten sonra cumhurbaşkanı oılarak sizlerin yanınızdayım. Çankırı'ya minnet duygumuzu, daha fazla çalışarak ödeyeceğiz. Bunun için 31 Mart çok önemli. Sizlerden 31 Mart'ta bir kez daha destan yazmanızı bekliyorum.

Sadece Mart ayının başından beri, 23 farklı ilimizi ziyaret ettim. Mitingler yaptım. Durmak yok yola devam. Yabancı misafirlerimizin yanı sıra, şehit ailelerimizden, sağlık çalışanlarımızla kucaklaştık. Karabük'te de meydan aynen böyleydi. Karabük'te de 40 bin kişi meydandaydı. Yarın Ankara, pazar günü İstanbul. Muhteşem mitinglerimizi yapacağız.