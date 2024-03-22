Başkan Tütüncü’den belediye çalışanlarına müjde

İşçilerinin alın teri kurumadan hakkını vermeyi prensip edinen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 15 yıldır omuz omuza yürüdüğü belediye işçilerini giderayak bir kez daha sevindirdi. Tütüncü'nün, belediye işçilerine aylık 3.000 TL sosyal yardım jesti ile en düşük işçi maaşı 31.000 TL, en düşük kadrolu maaşı 46.000TL oldu. Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, "Kepez'de yapılan her eserde onların alın teri var. Hakları ödenmez." dediği ve çok kıymet verdiği belediye personelinin yüzünü güldürecek bir karara daha imza attı. Kepez'de 15 yıldır omuz omuza yürüdüğü belediye işçilerini giderayak bir kez daha sevindirdi. Tütüncü'nün, belediye işçilerine aylık 3.000 TL sosyal yardım jesti ile en düşük işçi maaşı 31.000 TL, en düşük kadrolu maaşı 46.000TL oldu. Kepez Belediyesi, Başkan Hakan Tütüncü döneminde, çalışanlara sağladığı sosyal haklar ve ödemelerle bugüne kadar her zaman Türkiye'nin öncü belediyeleri arasında yer aldı. Tütüncü, 2016 yılında belediyenin kendi şirketini kurarak tüm taşeron işçileri bünyesine alarak, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi.

ÇALIŞANLARIN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARINI HER ZAMAN KORUDU

2017 yılında tüm taşeron işçilere promosyon ödemesi yaparak çalışanların haklarına verdiği değeri bir kez daha gösterdi. Yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen promosyon ihale bedellerinin tamamını memur ve işçilere eşit olarak ödeyen Tütüncü, her zaman adil bir yaklaşım sergiledi. Şirket elemanı olan işçi personele sendika sözleşmesi yaparak en yüksek ücreti sağlayan Tütüncü, çalışanların sosyal ve ekonomik haklarını da her zaman korudu. 15 yıldır memur personele verilen Sosyal Denge Tazminatı ile kadrolu işçi ve şirket işçilerine en yüksek ödemeyi yapan belediyelerden birisi oldu.