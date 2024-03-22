Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Devasa bilim merkezini Şanlıurfa’ya kazandıran belediyemizi tebrik ediyorum

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün vizyonel projelerinden biri olan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen Şanlıurfa Bilim Merkezi Bilim alanında birçok kâşif yetiştiren ve dünyanın ilk üniversitesinin yer aldığı Şanlıurfa'da, gençlerin teknoloji çağında bilimle yakından ilgilenip, yeni bilim insanlarının yetişmesine büyük olanak sağlayacak. 51 bin 402 metrekare alan üzerine kurulan Şanlıurfa Bilim Merkezi 40 bin metrekare peyzaj alanına sahip, projede kapalı alan ise 9 bin metrekare olacak şekilde tasarlandı. Dış cephe çalışmalarını ve çevre düzenlemesini tamamlayan ekipler bilim merkezinin iç tefrişatını da büyük ölçüde tamamladı. Gece ışıklandırmasıyla bambaşka bir görünüme kavuşan Şanlıurfa Bilim Merkezi Farklı yaş gruplarından, farklı birikime sahip bireyleri bilimle buluşturmayı, deneysel ve uygulamalı etkinlikler ile bilim ve teknoloji alanında farkındalık yaratmayı amaçlayan Şanlıurfa Bilim Merkezi bireyleri denemeye ve keşfetmeye teşvik edecek. Şanlıurfa Bilim Merkezinde yer alacak matematik, ahşap ve tasarım, robotik ve kodlama, biyoloji ve kimya, STEM, astronomi atölyeleri sayesinde bilime ilgisi olan bireylere sessiz ortamlarda, cam vitrinlerin ardında sergilenen, dokunulması yasak objelerden oluşan klasik müze kavramının aksine gezilebilir, denenebilir ve dinamik bir ortam sunulacak.Bilim Merkezinde incelemelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, geleceğin bilim insanlarının Şanlıurfa Bilim Merkezinde yetişeceğini kaydetti. Başkan Beyazgül, "Şanlıurfa Bilim Merkezimizdeki çalışmaları yerinde görmek üzere incelemeye geldik. Burası Şanlıurfa Bilim Merkezinin "Dünya'nın Altın Çağı" diye adlandırılan bir döneme ait birtakım sergiler bulunmaktadır. İnşallah çocuklarımız, gençlerimiz buraya gelerek buradaki çalışmaları yakından görecekler. Bilim ve teknolojiyi yakından takip edecekler. Dizayn olarak gayet güzel tasarlandı. Çocuklarımızın ufkunu, vizyonunu açacak şekilde tasarlandı. Bilim merkezimiz zaman içerisinde birçok yenilikler eklenerek devam edecek. Şanlıurfa'nın Dünya'daki bilimi yakalaması, Türkiye'deki bilimin önüne geçmesi için Bilim merkezindeki arkadaşlarımız, gayretle çalışmaya devam ediyorlar. Tüm gelişmeleri yakından takip ediyorlar. İnşallah gençlerimiz de buradan dünyayı takip edecekler. Şanlıurfa geçmişte bilimin merkeziydi. Burası uzayın gözetlendiği, astronominin, matematiğin ve birçok bilimin doğuşu buradan olmuştur. İnşallah bundan sonra da gençlerimiz çalışmalarıyla bilime hizmet edeceklerdir. Şanlıurfa Bilim Merkezimiz vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi. Okullar bölgesinde yer alması nedeniyle öğrencilerin uğrak mekânı haline gelecek olan Şanlıurfa Bilim Merkezi, çocukların ve gençlerin okuldaki eğitimlerini tamamlayıcı nitelikte olacak. Küçük yaştaki ziyaretçilerin kendi başlarına karar verebilen ve sorumluluk sahibi bireyler olmalarına da katkı sunması bekleniyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle kente kazandırılan TÜBİTAK tarafından da desteklenen proje kapsamında Şanlıurfa'da Zeytin Dalı Eğitim Kampüsü yakınlarında inşa edilen Bilim Merkezi çok yakında hizmete giriyor.On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif, Şanlıurfa'da Halil İbrahim bereketiyle yaşanıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezinde kurmuş olduğu iftar çadırlarında binlerce vatandaş aynı sofrada buluşuyor. Paylaşmanın ve misafirperverliğin başkenti Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları doğrultusunda kurulan iftar çadırlarında Halil İbrahim Bereketi ile vatandaşlar dualar eşliğinde oruçlarını açıyor. Şanlıurfa'nın kalbinde yer alan Rabia Meydanı'nda Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan iftar çadırında okunan ezanın ardından vatandaşlar aynı sofrada oruçlarını açtılar. Şanlıurfa'da kurulan iftar çadırları birlik ve beraberliği pekiştirirken iftar çadırlarında tasavvuf etkinlikleri ve ilahi dinletileri izleyenleri adeta mest ediyor.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle Büyükşehir Belediyesi öz kaynaklarıyla maddi durumu yetersiz ve kimsesi olmayan ailelere destek olmak amacıyla yaptırılan Sosyal Konutlar hak sahiplerine düzenlenen törenle teslim edildi. Başkan Beyazgül sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye daha fazlasını yapmaya devam edeceğiz dedi. Şanlıurfa'da göreve geldiği günden itibaren sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen ve hayata geçiren Başkan Beyazgül'ün talimatlarıyla yaptırılan toplamda 18 dairenin yer aldığı projede, 1+1 ve 2+1 konutlar düzenlenen anahtar teslim töreniyle hak sahiplerine teslim edildi. Haliliye ilçesi Sırrın Mahallesinde düzenlenen anahtar teslim törenine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün yanı sıra TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, AK Parti İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, İbrahim Eyyüpoğlu, AK Parti MKYK üyesi Mehmet Ali Kurt, AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Bayuk, AK Parti Kadın kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, AK Parti Karaköprü ilçe Başkanı Sezai Canbek, STK temsilcileri, oda başkanları, vatandaşlar ve hak sahibi aileler katıldı.Şanlıurfa'nın sahil ilçesi olan ve balıkçılığın yaygın olduğu Bozova'da yaptırılan bungalov evler, doğayla iç içe tatil ve kamp yapmak isteyen yerli ve yabancı misafirleri ağırlıyor. Toplam 3 bin 400 metrekare alana sahip bungalov evlerin içerisinde mutfak, banyo ve yatak odası bulunuyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla sahil ilçe Bozova'da başlatılan 11 adet Bungalov evlerin yapımı tamamlandı. Konaklama hizmeti de başladı. Turizm rotasında yer alan ilçede yapılan Bungalov evler, yaz ve kış turizmine büyük katkı sağlayacak. Masmavi suyu, muhteşem doğası, çam ağacı kokularının içinde doğa yürüyüşlerinin yapılabileceği, sportif olta balıkçılığının ve su sporlarının yeni adresi olacak Fırat Nehri kenarında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Bungalov Evler kamp turizmi için de yeni bir rota oluşturması bekleniyor.