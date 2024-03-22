Hulusi Akar: Şehit ve gazilerimizin aileleri başımızın tacıdır

Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Milli Savunma eski Bakanı, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, ilk olarak Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret etti. Valilik ziyaretinin ardından Belediyeye geçen Akar, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'ten Afyonkarahisar'a yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GÖRDÜM

Afyonkarahisar Belediyesinin ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesini ziyaret eden Akar, Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı tarafından askeri tekmil verilerek karşılandı. Bu durum karşısında mutlu olan Akar, "Gerçekten teşekkür ediyorum. İlk defa böyle bir şey gördüm" dedi.

GAZİ ÖMER ÖZKAN İLE SOHBET ETTİ

Daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi binasına giren Akar'a Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı tarafından bilgiler verildi. Kumartaşlı, Afyonkarahisar'da 378 şehit, 269 malul gazisi bulunduğunu ifade etti. Verilen bilgilerin ardından Akar, Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen patlama sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in yanında yaralanarak gazi olan Malul Gazi Jandarma Uzman Çavuş Ömer Özkan ile uzun süre sohbet etti.

ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ BAŞIMIZIN TACIDIR

Ziyarette konuşan Akar, şehit ve gazilerin baş tacı olduğunu söyleyerek, "Onların anneleri babaları başımızın tacıdır. Bir annenin en sevdiği varlığı evladıdır. Fakat Türk annesi, evladına, 'Vatan imdadına koş' deyip böyle bir kahramanlık yapabiliyorlar. Biz şehit, gazi anne babalarına en derin şükranlarımızı sunuyoruz. Onların yaptıkları çok önemli. Acılar bir tarafa bırakıldığında şehit annesi, babası olmanın gururu var. Bu da onların hakkıdır. Biz burada hükümet devleti olarak, şehit ailelerimize ve gazilerimize hiçbir ülkenin yapmadığı kadar sahip çıkıyoruz. Ama bunu söyledikten sonra da şunu söylüyoruz, 'Ne yapsak azdır.' Bununda farkındayız'' ifadelerini kullandı.

ŞEHİT AİLELERİMİZE SAHİP ÇIKMANIZ TAKDİRE ŞAYANDIR

Afyonkarahisar'ın coğrafyası ve tarihi bakımında ülke tarihinde önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Akar, İsmail Kumartaşlı'yı çalışmaları dolayısıyla tebrik etti. Akar, ''Bunun en önemlisinin İstiklal Marşı'nın burada yazılmasıdır. Allah bir daha bizi böyle durumlara düşürmesin. Ancak bu gerçekten bu anlamlı coğrafya da sizlerin bu denli şehitlerine ve gazilerinize sahip çıkmanız ve onların ailelerine sahip çıkmanız son derece takdire şayandır. Bu nedenle valimize, belediye başkanımıza, garnizon komutanımıza ve diğer yetkililerle birlikte özellikle sizi çok tebrik ediyorum'' ifadelerini kullandı.

AKAR'A VALİ VE BELEDİYE BAŞKANI EŞLİK ETTİ

Türkiye Büyük Milet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'a ziyaretinde, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Garnizon Komutanı Numan Yöner, Orman ve Su İşleri eski Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay ve İl Başkanı Hüseyin Menteş eşlik etti.

AKAR, SEÇİM ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ ALDI

Akar, gazilerle birlikte çekindiği toplu fotoğrafının ardından ziyaretine son verdi. Akar daha sonra AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'ın kent merkezinde bulunan Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Ziyarette Akar, Afyonkarahisar'daki seçim çalışmaları hakkında AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ve Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'dan bilgiler aldı.