Osmangazi’den Türkiye’de bir ilk

Bursa Osmangazi'de toplam 20 bin 140 metrekare alana inşa edilen Osmangazi Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, bünyesinde yer alan Engelli Bakım Merkezi (OBAM), Alzheimer Bakım Merkezi (ALBAM) ve Huzurevi bölümleri ile Türkiye'de bir ilk proje olarak Bursa'ya kazandırıldı. Büyüklüğü ve fonksiyonelliği ile Bursa'nın Darülaceze'si olarak gösterilen BAREM'i ilçeye kazandırarak hizmet kalitesini klasik belediyecilik anlayışının çok ötesine taşıyan Osmangazi Belediyesi, bu önemli tesis bünyesinde yer alan Huzurevi ve Alzheimer Bakım Merkezi bölümlerini, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla gerçekleştirilen tören ile hizmete açtı.BAREM'in açılışında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediye olarak sosyal hizmetlere büyük önem verdiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Sosyal belediyeciliği, sosyal yardımların ötesinde toplumun her kesimine el uzatan, ailenin, kadınların ve gençlerin tüm ihtiyaçlarının gözetildiği bir bilinçle ele alıyoruz. 'Komşusu açken, tok yatan bizden değildir' anlayışıyla toplumun tüm fertlerinin Osmangazi'de huzurlu bir yaşam sürmesi için örnek projeleri hayata geçirdik. Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak için yaptığımız yatırımlarla belediyemize ait Aile Sağlığı Merkezi sayısını 28'e çıkardık. Merkezden kırsaldaki en ücra mahallemize kadar her bir bireyin yaşam kalitesinin en üst seviyeye çıkarılması için var gücümüzle çalışıyoruz. BAREM de bu gayretli çalışmalarımıza en güzel örnek. 200 yatak kapasiteli huzurevi bölümümüzde yaşlılarımız için her türlü ihtiyaç düşünüldü. Aynı çatı altındaki bir diğer hizmetimiz de aynı anda 150 kişiye hizmet verebilecek Alzheimer Bakım Merkezi. Dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen Alzheimer ve benzeri demans türleri maalesef yaşlı nüfusun artmasıyla giderek daha büyük bir sorun haline geliyor. Ülkemizde Alzheimer hastalığına ilişkin farkındalık düzeyi artsa da, hala birçok kişi bu hastalık hakkında yeterli bilgiye sahip değil."Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise "Bu merkezimiz, huzurevinin yanı sıra, Alzheimer hastaları ve engelli vatandaşlarımız için çok yönlü bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunuyor. 500 kişilik kapasiteli merkezimizle; Bursa'mızın Darülacezesi olarak, gurur duyuyoruz. Toplam 200 kişi kapasiteli 112 odamızı yaşlılarımızın hizmetine açtık. Merkezimizde, yaşlılarımızın yanı sıra 300 kişilik kapasiteyle hasta ve engellilere özel bölümler oluşturduk. Özellikle Alzheimer ve otizm gibi uzmanlık gerektiren bakım süreçlerinde ailelerin sorumluluğunu paylaşıyoruz. Alzheimer Bakım Merkezimiz ALBAM'da, hastalarımıza bakım ve rehabilitasyon hizmetleri sunuyor, sosyalleşmelerine destek oluyoruz. Bakanlık olarak, aileyi merkeze alan bir anlayışla böylesi önemli tesislerin sayısını artırmak için tüm gayretimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak hayata geçirilen projelerle Türkiye'nin dört bir yanında yaşlıların yanında olduklarını dile getirerek, "Yaşlılarımızın ait oldukları sosyal ortamdan kopmadan, ihtiyaçlarını merkeze alan bir anlayışla sosyal politikalarımızı oluşturuyor ve uygulamaya koyuyoruz. Bu çerçevede 2016 yılında başlattığımız Yaşlı Destek Programımızla yaklaşık 88 bin hanede 128 bin yaşlımızın sosyal bakımlarını gerçekleştirdik. Bugün itibarı ile 38 bin kapasiteli 458 huzurevi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde yaşlı sakinlerimize hizmet sunuyoruz. Bursa'da da 13 bakım ve rehabilitasyon merkezimiz, 4 umut evimiz ve 10 huzurevimizle yaşlılara ve engellilere yaşayabilecekleri sıcak bir yuva sunuyoruz. Bu çerçevede Bursa'da evde bakım yardımından 16 bin vatandaşımız faydalanmaktadır" diye konuştu.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da "Belediyeler, bundan 20-25 yıl öncesine kadar ne cami, ne okul, ne de başka hizmet yapabilirlerdi. Malzeme desteği bile veremezlerdi. Belediyecilik, sadece yol, su ve yeşil alan gibi klasik hizmetlerden ibaretti. Allah'a hamdolsun, bu memlekete aşık, bu memlekete sevdalı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çıktı ve 'artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedi. Şükürler olsun, aldığı ve aldırdığı kararlarla belediyelerimizin önünü açtı." diye konuştu. Konuşmaların ardından okunan dua sonrasında merkezin açılış kurdelesi kesildi. Başkan Dündar, günün anısına Bakan Göktaş'a hat tablosu hediye etti. Açılışın ardından Bakan Göktaş ve beraberindeki protokol BAREM'i gezerek buradaki yaşlılarla bir süre sohbet etti.