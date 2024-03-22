Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Şanlıurfa’da

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ilk olarak Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

Burada Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, Emin Önen. Mehmet alı cevheri. Abdurrahim Dusak AK Parti İl Başkanı Ali ihsan Delioğlu.Şanlıurfa milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkan Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları ve partililer tarafından karşılandı.

Yumaklı, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Şıldak tarafından ağırlandı. Bakan Yumaklı, gün içerisinde, çeşitli ziyaretlerde bulunacağı bildirildi.