Umudu yeşertmek için çalıştık

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Büyükakın, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgede yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Büyükakın, "Asrın felaketine tanıklık ettik; Bu süreçte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz ile Kahramanmaraş ve Hatay'da karşılaşılan zorluklara el uzattık. Deprem, binaları değil, hayatları da yıktı. Ancak biz, umudun yeniden yeşerebilmesi için var gücümüzle çalıştık" dedi.Başkan Büyükakın şunları kaydetti: "Depremin hemen ardından, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve 11 ilçe belediyemiz ile koordineli olduk. İş makineleri, kurtarma ekipleri ve ihtiyaç malzemeleri ile hemen deprem bölgesine gittik. Depremin ilk saatlerinde ekip ve ekipmanlarımızla bölgeye intikal ettik. İş makinelerimiz, itfaiye ve sağlık personelimizle arama kurtarma faaliyetlerinde 82 vatandaşımızı sağ olarak enkaz altından çıkardık. Aynı zamanda, 646 yardım tırı ve 16 vagonluk deprem yardım trenini, 830 personelimiz ve 294 iş makinasıyla destekledik. Günün her saati afetzedelere 5 bin kişilik kahvaltı, öğlen ve akşam ise 10 bin kişiye sıcak yemek verdik. Barınma ihtiyacına çözüm olarak hızla 300 konteyner ve bin çadır ile sadece bir çatı sağlamakla kalmadık; yemekhane, sağlık ocağı, eczane, çocuk oyun alanları gibi sosyal yaşama dair her ihtiyacı karşıladık. 54 yatak ve yıllık 250 bin hasta kapasitesi ile bir hastane kurduk. Kocaeli'ye sığınan depremzedelere kucak açtık. Ücretsiz ulaşım kartı, su aboneliklerinde kolaylık ve yüzde 50 su indirimi sağladık.