ABD-PKK kolkola! Sözde ’Nevruz’ kutlaması: Teröristlere desteği bir kez daha gösterdiler

Terör örgütü PKK/YPG'ye ABD'nin açık desteği her geçen gün yeni görüntülerle ortaya çıkmaya devam ediyor. PKK/YPG yandaşları, her iki ilçede düzenlenen etkinlikte elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri ile terör örgütü PKK'yı simgeleyen yıldızlı, sarı, yeşil ve kırmızı renkli bez parçalarını açtı.

Sosyal medya hesaplarında yayımlanan görüntülerde; Derik'teki etkinlikte ABD'li kadın askerin PKK/YPG'nin kullandığı renklerde yaka süsleri taktığı görülüyor.

SÖZDE MÜTTEFİKİN SKANDALLARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Geçtiğimiz günlerde de; Suriye'deki ABD askerleri, geçen yıl Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgesindeki iki helikopter kazasında ölen PKK/YPG'li teröristler için düzenlenen sözde anma etkinliğine çelenkle katıldı.