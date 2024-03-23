Haberler Gündem Haberleri ABD-PKK kolkola! Sözde 'Nevruz' kutlaması: Teröristlere desteği bir kez daha gösterdiler
Giriş Tarihi: 23.3.2024 21:14 Son Güncelleme: 23.3.2024 21:26

ABD-PKK kolkola! Sözde 'Nevruz' kutlaması: Teröristlere desteği bir kez daha gösterdiler

ABD askerleri, Suriye'nin Haseke ve Halep illerinde terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçalarının açıldığı nevruz etkinliklerine katıldı. Örgüte yakın sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara göre ABD askerleri, Halep'in Aynularab ilçesi ile Haseke'nin Derik ilçesinde düzenlenen nevruz etkinliklerinde yer aldı.

ABD-PKK kolkola! Sözde ’Nevruz’ kutlaması: Teröristlere desteği bir kez daha gösterdiler

Terör örgütü PKK/YPG'ye ABD'nin açık desteği her geçen gün yeni görüntülerle ortaya çıkmaya devam ediyor. PKK/YPG yandaşları, her iki ilçede düzenlenen etkinlikte elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri ile terör örgütü PKK'yı simgeleyen yıldızlı, sarı, yeşil ve kırmızı renkli bez parçalarını açtı.

Sosyal medya hesaplarında yayımlanan görüntülerde; Derik'teki etkinlikte ABD'li kadın askerin PKK/YPG'nin kullandığı renklerde yaka süsleri taktığı görülüyor.

SÖZDE MÜTTEFİKİN SKANDALLARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Geçtiğimiz günlerde de; Suriye'deki ABD askerleri, geçen yıl Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgesindeki iki helikopter kazasında ölen PKK/YPG'li teröristler için düzenlenen sözde anma etkinliğine çelenkle katıldı.

Etkinliğe, ABD askerleri ile terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşları "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Salih Müslüm ve çok sayıda terörist katıldı.

Sosyal medya hesaplarından yayınlanan görüntüde, biri kadın 3 ABD askerinin ölen teröristler için çelenk bıraktığı görülüyor.

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ABD-PKK kolkola! Sözde 'Nevruz' kutlaması: Teröristlere desteği bir kez daha gösterdiler
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