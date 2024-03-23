Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gelik’te Hikmet Bektaş’a destek istedi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, beraberinde AK Parti Milletvekili Muammer Avcı, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Gelik Belde Başkanı, AK Parti Zonguldak İl yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Gelik Beldesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Bakan Tunç, ziyaretlerde 31 Mart tarihinde yapılacak olan belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti'den Gelik Belediye Başkan adayı Hikmet Bektaş ile birlikte gezdiği esnaf ve vatandaşlardan kendisine destek isteyerek, ziyaretlere katılan vatandaşlar ve esnaflara hayırlı günler diledi.