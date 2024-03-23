Turgut Altınok: Ankara’nın 5 yılı boşa gitti

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, ABB Başkanı Mansur Yavaş'a, "Sayın yavaş, sana yazıklar olsun, şehitlerimizin kemikleri sızlıyor. Atatürk'ün kemikleri sızlıyor. Oy almak için rey almak için Apo bey diyenleri kınıyoruz diyemezsin. Şehitlerimizin katiline ve Apo bey diyemezsin. Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapamazsın" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ında katıldığı Büyük Ankara Mitinginde yaptığı konuşmasında ABB'nin geçmiş dönemde yapılan icraatlar ile gelecek vizyonuna yönelik değerlendirmelerde bulundu. Altınok'un, belediyenin Mansur Yavaş yönetimi tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve halka sunulan hizmetlerin yetersiz ve eksik kaldığını ifade etti.

ANKARA'NIN 5 YILI BOŞA GİTTİ

Altınok, önceki dönemde yapılan hizmetlerin kapsamlı bir değerlendirmesini yaparak, kendi yönetimlerindeki belediyenin gelecek vizyonu doğrultusunda atılacak adımları da detaylı bir şekilde açıkladı. Konuşmasında, özellikle altyapı, ulaşım, çevre düzenlemesi ve sosyal hizmetler gibi alanlarda yapılan çalışmaların değerlendirmesini yapan Altınok, halkın beklentilerini karşılayacak yeni projelerin hayata geçirilmesi konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Altınok şöyle konuştu:



"Soğuğa rağmen, yağışa rağmen Ankara 31 Mart'a hazır. Ankara 31 Mart'ta trafik çilesine son diyecek. Ankara'mızın sorunlarını telafi edeceğiz. Mansur Yavaş seçimden önce birçok söz vermiş. İlçe belediyelerimiz Büyükşehir Belediyesi'nin yapamadığı işleri yapmış. Siyasetçi sözünü tutmalı, sözünü yutmamalı. Ankara'mızın 5 yılı boşa gitti. Altınok proje bankasıdır. Bizim yaptığımız eserlere Yavaş'ın hayali yetişmez"





ULAŞIM VE ALT YAPI İÇİN BÜYÜK ADIMLAR

Altınok, Büyükşehir Belediyesi'nin gelecek dönemde odaklanacağı başlıca konular arasında, halkın yaşam kalitesini artırmak, şehrin altyapısını güçlendirmek ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak yer alıyor. Bu doğrultuda, şehrin her noktasına eşit ve kaliteli hizmet ulaştırılması için yoğun bir çaba harcanacağı ifade ederek şöyle konuştu:



"Birinci işimiz ulaşım problemini çözeceğiz. 80 Km metro yapacağız. Seçim öncesi söz verip 5 cm metro yapamayanlar nasıl aday oluyor? Bizim sözümüz Yavaş'ın sözüne benzemez. Emeklilerimize 5 bin lirayı hesaplarına yatıracağız. Biz destekleri arttırıyoruz. 400 lira değil; 15 Nisan'da 2500 lira Başkentkartlı Ankaralı vatandaşlarımızın hesabına yatacak. Doğalgaz desteğini 500 liradan 1000 liraya çıkartıyoruz. 3 ay değil 4 ay veriyoruz. İnşallah 31 Mart'tan sonra emeklilerimize ulaşım Ankara'da sınırsız, saatsiz ücretsiz olacak. Aynı zamanda 18 yaşında üniversite öğrencilerine ulaşım yine ücretsiz olacak. İsteyen minibüse isteyen belediye otobüsüne veya metrolara binecek. ÖHO'lara binecek vatandaşlarımızın ücretlerini 'Bursa' modeliyle belediye ödeyecek. Kira öder gibi ev sahibi yapacağız."

KÜRT TÜRK KARDEŞTİR PKK TERÖR ÖRGÜTÜDÜR

Açıklamasında, halkın taleplerine duyarlı bir şekilde hareket edeceklerini ve her kesimin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduracaklarını dile getiren Altınok, Ankara'nın geleceğini şekillendirecek projeleri hayata geçirmek adına kararlı olduklarını söyleyerek Mansur Yavaş'ı eleştirdi:

"31 Mart'ta şuan İmralı'da yatan; binlerce askerimizin, şehidimizin, Türk vatandaşlarımızın katili olan üstelik de Türkiye Cumhuriyeti devletini bölmek isteyene oy almak için 'Apo Bey' diyenleri kınıyoruz. Belediye Başkanı sayın yavaş, sana yazıklar olsun, şehitlerimizin kemikleri sızlıyor. Atatürk'ün kemikleri sızlıyor. Yiğitlerimiz, gazilerimiz 2 ayağını 2 gözünü vermiş ama vatan sağ olsun diyen kahramanlarımız…