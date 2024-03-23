Bakan Şimşek Düzce’de

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Düzce ziyaretine Ak Parti Düzce İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek başladı. AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü, Kadın Kolları İl Başkanı Şulenur Kubilay Yılmaz ve partililer il binası önünde Bakan Şimşek'i karşıladı.

Parti binasında partililerle bir araya gelen bakan Şimşek, daha sonra Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Bakan Şimşek, ziyaret sonrası şehirden ayrıldı.