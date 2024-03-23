Çubuk Belediyesi Mansur Yavaş’ın yapamadığı hizmetleri yaptı

Çubuk Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş, 5 yıl boyunca yaptığı çalışmaları anlattıktan sonra, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı projeleri tanıttı. Yeni dönemde ilçenin temel ihtiyaçlarının yanında çok daha ötesinde projeler ve hizmetler yapmak istediklerini söyleyen Demirbaş, daha yaşanılabilir ve konforlu bir ilçe haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.
ÇUBUK BELEDİYESİ, MANSUR YAVAŞ'IN HİZMETLERİNİ GERİDE BIRAKTI
Çubuk Belediyesi'nin 5 yıllık süre zarfı içinde toplam 720 Milyon TL bütçesi ise sadece yaptıklarının bir kısmına bakıldığında, Buzlu Spor Kompleksi, Kapalı Semp Pazarı, 17 adet yeni park, 8 adet halısaha, 2 adet köprü, 9 adet basketbol sahası, 1.150 Metre bisiklet yolu, 1 adet yarı olimpik yüzme havuzu , 10 kişilik kapalı spor salonu yapılarak hizmete sunuldu.
Mansur Yavaş'ın yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi ise 5 yıllık 363 Milyar TL ile bütçe ile sıfırdan sadece yaptıklarına bakıldığında 1 adet kreş ve 18 adet parkında dışında elle tutulur ve gözle görülür bir hizmet göze çarpmıyor.
108 BİN TON SICAK ASFALT
Demirbaş yapılan hizmetlerde şöyle bahsetti:
"19.000 m² alanda buzlu spor kompleksi'ni yaptık, kapalı semt Pazarı'nı yaptık, 20.000 m² alanda 106 yapıya cephe giydirme çalışması yaptık, 17 adet yeni park yaptık, 8 adet halı saha yaptık, 9 adet basketbol sahası yaptık, tenis kortu yaptık, Esenboğa mahallesi sosyal tesisini yenileyerek, çevre düzenlemesini yaptık, belediye tarihinde ilk defa sıcak asfalt seferberliği yaptık, 13 mahallede 258 sokakta 80 km'ye 108.000 ton sıcak asfalt yaptık, ilçe merkezine dekoratif aydınlatma direkleri yaptık, ilçe merkezindeki 5 köprüyü yenileyerek genişletme çalışmaları yaptık, Kıbrıs Caddesi'ni yenileyerek düzenleme yaptık, sokakta, sokak sağlıklaştırma çalışması ve çevre düzenlemesi yaptık, ilçe genelinde 22 sokakta sokak sağlıklaştırma çalışması yaptık, kurbantepe sosyal tesisini restore ederek evlendirme dairesi ve nikah salonu yaptık, 2 adet köprü yaptık, 1.150 m uzunluğunda ömürdede bisiklet yolu'nu yaptık, çubukabad park ve festival alanı'nın 2. etabını yaptık, 18 mahallemize yöresel taş fırını yaptık
SOKAK HAYVANLARI REHABİLİTASYON MERKEZİ
Sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi ve kliniği yaptık, sera projesi kapsamında 12 adet sera yaptık, engelsiz yaşam merkezi yaptık, 3 ayrı noktaya engelli şarj istasyonu yaptık, sanat atölyesi yaptık, millet bahçesi kütüphanesini yaptık, esenlik hayır çarşısını yaptık, 14 adet parkımızın yeniden düzenlemesini yaptık, çiftçilerimize yüzde 10 hibeyle 3.100.000 fide dağıtımı yaptık, 10.000 m² alanda yöresel ürünler pazarı projesi'ne başladık,19 adet yeni iş makinası ve hizmet aracı aldık, 2 yöresel ürünümüz homaça ve vişnenin coğrafi işaret belgelerini aldık, 117 güvenlik kamerasıyla parklarımızı ve mahallelerimizi daha güvenli hale getirdik, tarihi kutuören camii'nin restoresini yaptık, tarihi mazhar balcı konağı'nın restoresini yaptık, 51 km yeni yol yaptık, 250 futbol sahası büyüklüğünde reglaj çalışması yaptık, 4.350 m² engelli iz bandı, 16.261 m² parke taşı döşemesi - 15.473 m² bordür döşemesi yaptık, 5 adet taksi durağı yaptık, 9 adet otobüs durağı yaptık, 7.000 ton asfalt yama serimi - 16.000 m² asfalt kırığı serimi yaptık, 327.000 adet çiçek üretimi yaptık, 9.000 kişilik aşure ikramı yaptık, dünya otomotiv devi man türkiye a.ş'nin test ve ar-ge merkezini ilçemize kazandırdık, yarı olimpik yüzme havuzu'nu ilçemize kazandırdık, 52.000 m² alanda millet bahçesi'ni ilçemize kazandırdık, gençlik merkezi'ni ilçemize kazandırdık
19 KIRSAL MAHALLEYE DOĞALGAZ
"1000 kişi kapasiteli kapalı spor salonu'nu ilçemize kazandırdık, 503 daire ve 12 dükkanlı toki projesi'ni ilçemize kazandırdık, 20 daireli adliye lojmanı'nı ilçemize kazandırdık, e-sınav merkezi'ni ilçemize kazandırdık, hamdiağlar konağı'nı halk kütüphanesi olarak ilçemize kazandırdık, çubuk – şabanözü karayolu'nu çift yol olarak ilçemize kazandırdık, tapu binasını ilçemize kazandırdık, engelsiz spor kulübümüzde 23 branşta 1.600 lisanslı sporcu yetiştirdik, 19 kırsal mahallemize doğalgaz erişimi sağladık, ilçemizde ilk defa üniversite sınavları yapılmasını sağladık, kişi başına düşen yeşil alanı 12,5 m²'ye çıkmasını sağladık"
ÇUBUK İÇİN 17 YENİ PROJE
İlçenin değerlerine sahip çıkıp vatandaşların ihtiyaçlarına odaklanarak 17 ana proje belirlediklerini vurgulayan Demirbaş, "Çubuk Kültür ve Sanat Merkezi, Angut Gölü Tabiat Parkı, Çubuk Gastronomi Merkezi (GasroÇubuk), Çubuk Kültür Yolu Turizm Projesi, Sürdürülebilir İklim Çözümleri, Mahalle Kütüphaneleri, Spor Kompleksi, Kadınlara yönelik yöresel ürünler satış merkezi, Robotik Kodlama Atölyeleri, Emekliler Lokali, Sosyal yardımları ve destekleri artırmak için Çubuk Yardım Eli Vakfı, Yeni Yüzme Havuzu, Organize Sanayi Bölgesi (Çubuk OSB), Sağlıklı yaşam için Bisiklet Yolu, Kent Meydanı ve Kültür Turları" projeleriyle ilgili bilgi verdi.
ÇUBUK METROSU PROJESİ
Bazı projelerini Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok'un göreve gelmesiyle ABB işbirliğinde gerçekleştireceklerine vurgu yapan Demirbaş, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Turgut Altınok'un açıkladığı Kızılay - Esenboğa - Çubuk Metro hattını yeni dönemde ilçemize kazandıracağız. İnşallah metro ile ilçemize hızlı ve konforlu ulaşım sağlanacak. Bizde bunun takipçisi olacağız. İlçemizde istihdamı artıracak ve ilçe ekonomisine büyük katkı sağlayacak OSB projemizi inşallah yeni dönemde ilçemize kazandıracağız. İnşallah biz projelerimizle hazırız ve bu projelerimizi hayata geçirmek için 1 Nisan'dan itibaren çalışmaya başlayacağız. 31 Mart akşamı için sizlerden hem Turgut Başkanımıza büyükşehirde hem de ilçemizde Cumhur İttifakının Ak Partili bir adayı olarak sizlerden dua ve destek bekliyoruz. Alacağımız sorumluluğu bilerek inşallah gece gündüz demeden çalışmaya buradan söz veriyoruz." diye konuştu.
ÇUBUK ANKARA'NIN GASTRONOMİ İLÇESİ
Demirbaş, Çubuk için çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek şöyle konuştu:
"Çubuk'u Ankara'da gastronominin merkezi yaparken, kadınlara yönelik yöresel ürünler üretim ve satış merkezi, angut gölü tabiat parkıyla, kültür yolu turizm projelerimizle ilçemizi günübirlik turizme kazandıracağız. Projelerimiz hem ilçe ekonomisine katma değer sağlarken hem de başta kadın ve gençlerimiz olmak üzere istihdam olanaklarını artıracak.''