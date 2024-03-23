Çubuk Belediyesi Mansur Yavaş’ın yapamadığı hizmetleri yaptı

Çubuk Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş, 5 yıl boyunca yaptığı çalışmaları anlattıktan sonra, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı projeleri tanıttı. Yeni dönemde ilçenin temel ihtiyaçlarının yanında çok daha ötesinde projeler ve hizmetler yapmak istediklerini söyleyen Demirbaş, daha yaşanılabilir ve konforlu bir ilçe haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

ÇUBUK BELEDİYESİ, MANSUR YAVAŞ'IN HİZMETLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Çubuk Belediyesi'nin 5 yıllık süre zarfı içinde toplam 720 Milyon TL bütçesi ise sadece yaptıklarının bir kısmına bakıldığında, Buzlu Spor Kompleksi, Kapalı Semp Pazarı, 17 adet yeni park, 8 adet halısaha, 2 adet köprü, 9 adet basketbol sahası, 1.150 Metre bisiklet yolu, 1 adet yarı olimpik yüzme havuzu , 10 kişilik kapalı spor salonu yapılarak hizmete sunuldu.