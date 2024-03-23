Cumhur İttifakı Mersin Başkan Adayı Serdar Soydan: Mersin’in kaybedecek 5 yılı daha yok

Mersin ve ilçelerinde seçim çalışmalarını sürdüren Serdar Soydan, yağmura ve soğuğa rağmen, kendilerini yalnız bırakmayan vatandaşlara teşekkür ederken daha sonra binlerce kişinin katılımı ile gerçekleşen iftar programına katılarak, "Sizlerin heyecanına, desteğine ve güvenine layık olmak için çalışacağız ve başaracağız. Gece uyumadan, gündüz yorulmadan sizlerin emrinde, hizmetinizdeyiz" diye konuştu.

"MERSİN, CUMHUR İTTİFAKI DİYOR, HİZMET DİYOR"

İlçelerin sorunlarına da dikkat çeken Soydan, "5 yıldır buralara ayak basmayan, çivi çakmayanlara bir dur diyeceğiz. Biz tüm eksikleri iyi biliyoruz. Kuskan'ın içme suyu hattını da yenileyerek kaliteli su ile buluşturacağız. Yağmur demeden, soğuk demeden bizleri karşılamanız, sevginizi ve güler yüzünüzü göstermeniz bizlere apayrı bir enerji vermiştir. Gayet iyi gidiyoruz. Mersin, Cumhur ittifakı diyor, hizmet diyor"