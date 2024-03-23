İzmir'de CHP'li Kemalpaşa Belediyesi Armutlu Hayvan Barınağı içinde ve bahçesinde çekilen görüntülerde 10 tane köpeğin öldürüldüğü görüldü. Büyük tepki çeken görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Vatandaşlar ve hayvanseverler sert tepki gösterdi. İlker Duvan isimli vatandaş, "Nasıl insan bunlar. Hiç mi vicdan yürek yok bunlarda. Kimler ise bulunup cezalandırılması gerekir" dedi.

İzmir’de CHP’li belediyenin barınağında köpek katliamı!

Ferhat Doğan isimli vatandaş İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ı etiketleyerek 'Bu rezalete bir açıklamanız var mı?" diye yazdı. Nilgün Tosun isimli vatandaş ise, "Bunlar insan olamazlar" şeklinde paylaşılan görüntülerin altına yorum yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin sosyal medya hesaplarından paylaşılması sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, barınakta incelemede bulundu. Barınak içinde ölü köpek bulunmadığını tespit eden ekipler, tutanak tuttu.

Öte yandan CHP'li Kemalpaşa Belediyesinden yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yer alan Armutlu Hayvan Barınağı'ndaki ihmal iddiaları hakkında gerekli araştırma başlatılmış olup konu hassasiyetle takip edilmektedir. Sorumlu görevliler hakkında gerekli işlemler uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.