Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Putin'e taziye telefonu: Terörle mücadelede iş birliği vurgusu
Giriş Tarihi: 23.3.2024 18:02 Son Güncelleme: 23.3.2024 18:35

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Putin'e taziye telefonu: Terörle mücadelede iş birliği vurgusu

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, Putin'e Moskova'da dün akşam gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve taziye dileklerini iletti. Terörün her türlüsüyle mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Erdoğan, Rusya ile terörle mücadele alanında iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

ANKARA
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Putin’e taziye telefonu: Terörle mücadelede iş birliği vurgusu

Son dakika haberi... Rusya'nın başkenti Moskova'da dün akşam gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşerek taziyelerini iletti.

RUSYA HALKINA BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İletişim Başkanlığından yapılan açıklayama göre; Başkan Erdoğan, masum insanları alçakça hedef alan menfur terör saldırısını en sert biçimde lanetledi ve Rusya halkına başsağlığı ve sabır dileklerini ifade etti.

TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ

Başkan Erdoğan görüşmede, saldırının bölgedeki krizlere bir an önce barışçıl şekilde son verilmesi ihtiyacını ortaya koyduğunu, Türkiye'nin terörün her türlüsü ile ayrımsız mücadele anlayışı içinde Rusya ile terörle mücadele alanında iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

MOSKOVA'DA KONSER SALONUNA DÜZENLENEN TERÖR SALDIRISI

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü. Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.

Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı.

Kremlin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Moskova'daki terör saldırısına doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını rapor ettiğini bildirmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Putin'e taziye telefonu: Terörle mücadelede iş birliği vurgusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA