SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Putin’e taziye telefonu: Terörle mücadelede iş birliği vurgusu

RUSYA HALKINA BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İletişim Başkanlığından yapılan açıklayama göre; Başkan Erdoğan, masum insanları alçakça hedef alan menfur terör saldırısını en sert biçimde lanetledi ve Rusya halkına başsağlığı ve sabır dileklerini ifade etti.