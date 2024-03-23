SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Putin’e taziye telefonu: Terörle mücadelede iş birliği vurgusu

Son dakika haberi... Rusya'nın başkenti Moskova'da dün akşam gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşerek taziyelerini iletti.
RUSYA HALKINA BAŞSAĞLIĞI MESAJI
İletişim Başkanlığından yapılan açıklayama göre; Başkan Erdoğan, masum insanları alçakça hedef alan menfur terör saldırısını en sert biçimde lanetledi ve Rusya halkına başsağlığı ve sabır dileklerini ifade etti.
TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ
Başkan Erdoğan görüşmede, saldırının bölgedeki krizlere bir an önce barışçıl şekilde son verilmesi ihtiyacını ortaya koyduğunu, Türkiye'nin terörün her türlüsü ile ayrımsız mücadele anlayışı içinde Rusya ile terörle mücadele alanında iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.
MOSKOVA'DA KONSER SALONUNA DÜZENLENEN TERÖR SALDIRISI
Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü. Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.
Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı.