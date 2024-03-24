Bakan Tunç’tan İstanbul Maltepe’deki saldırıya kınama

İstanbul Maltepe'de tanıtım broşürlerini dağıtmakla görevli AK Partililer bir grubun saldırısına uğradı. Saldırıda 72 yaşındaki bir görevli başından yaralandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sözlü ve fiziki saldırıyı şiddetle kınadı. Tunç, saldırıda başından yaralanan 72 yaşındaki Ramazan Şahin'e acil şifalar diledi.

Tunç, "Yaşanan saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alınmış olup, 1 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. Seçimler, milli iradenin tecelli ettiği demokrasi şölenleridir. Demokrasilerde şiddete yer yoktur. Demokrasimize, birlik ve beraberliğimize yönelik bu tür saldırılar asla amacına ulaşamayacaktır" dedi.