Cumhur İttifakı iftarda buluştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, MHP Bursa Teşkilatı'nın düzenlediği iftara katıldı. Aktaş, Cumhur İttifakı'nı bir araya getiren iftar programı için MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin ve ekibine teşekkür etti. Cumhur İttifakı'nın milli bir duruş ortaya koyarak tam bağımsız Türkiye için mücadele verdiğini belirten Başkan Aktaş, "Milli enerji politikasıyla, milli savunma sanayindeki gelişmeleri ile Türk Devletleri Teşkilatı'nı oluşturarak bölgesinde lider ve küresel bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Allah'a hamdolsun yerelde de hem Bursa merkezde hem de tüm ilçelerimizde yaptığımız hizmetlerle de bunu taçlandırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.Aktaş daha sonra Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) iftar programına da katıldı. Aktaş, Ahıskalı hemşerilerin yaşadıkları sorun ve sıkıntıların giderilmesiyle alakalı desteklerini ve katkılarını sürdüreceklerini ifade etti.