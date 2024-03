Erdoğan’dan CHP’nin ‘para kulesi’ sessizliğine tepki: Türk siyaseti böyle pişkinlik görmedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 200 bin vatandaşın katıldığı Büyük Ankara Mitingi'nde muhalefte yüklendi. İşte konuşmasının satırbaşları:Ortaya deste deste, bavul bavul gelip giden para görüntüleri saçıldı. CHP'den hiçbir Allah'ın kulu çıkıp da para kulelerinin doğru dürüst izahını yapamadı. Banka uygulamasıyla 30 saniyede yapabilecekleri basit işlem için neden kendilerine bu kadar eziyet ettiklerinin cevabını veremediler. Birine para gönderecekseniz, internet bankacılığı duruyorken; valize, çantaya ve bunları taşımak için 6-7 kişiye ne gerek var? Son derece makul bu soruları cevaplamak yerine suçu AK Parti'ye yüklemeye kalktılar. Parayı getiren CHP belediyesinin bürokratı. Parayı toplayan CHP belediye başkanının müdürü. Parayı aldığı söylenen kişinin beyan ettiği rakamlar ile ortadaki meblağın ilgisi yok. Ama suçlu AK Parti. Türk siyaseti çok yüzsüzlük, çok utanmazlık, çok pişkinlik gördü fakat böylesiyle ilk defa karşılaşıyoruz.Genel başkanları darbe çığırtkanlığı yapar. Adaylarının biri kirli ilişkileri, kibri ve yalanlarıyla ortada gezer. Bir diğeri terör örgütünü över. Bir başkası millete hakaret eder. Ötekisi tembelliğine methiye düzer. Böyle ana muhalefet partisi mi olur? Bu partiye umut bağlayanlara yazık değil mi? Geçmişleri ne olursa olsun CHP amblemi altında seçime girenler, kendilerini tüm bunların vebalinden kurtarabilir mi? Milletimiz 31 Mart'ta, CHP'ye de, DEM'lendiği ortaklarına da, kazanmak değil sadece AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için ortada dolananlara da hak ettikleri cevabı sandıkta verecek. Milletimize güvendiğimiz, inandığımız, sırtımızı daima milletimize yasladığımız hiçbir konuda hayal kırıklığına uğramadık, kaybetmedik. Bu sefer de milletimiz tercihini eser ve hizmet siyasetinden yana kullanacak.CHP geçen seçimlerde o zamanki ismiyle HDP ile gizli saklı işbirliği yapmıştı. Bu seçimlerde yine utana sıkıla, adını koyamadıkları ama altta belediye başkanlıklarını, meclis üyeliklerini, belediye bürokrasisini paylaştıkları kirli bir pazarlığa giriştiler. Ortada, kapağını kaldırdıkça sürekli yeni şeyler çıkan bir 'Matruşka İttifakı' var ama her iki partinin seçmeninin de içerikten haberi yok. Onlar da ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor. Yeni adıyla DEM'e oy veren vatandaşlarımız da, CHP'ye gönül veren vatandaşlarımız da, bu karanlık ve kirli ilişkiyi içlerine sindiremiyor. 'Bir varmış bir yokmuş' muamelesi yapılan bu ittifaktan, toplumumuzun her kesimi gibi, bu partilere oy veren vatandaşlarımız da rahatsız.CHP'nin takındığı tutum, ülkemiz adına endişe verici. Bu partinin tek parti faşizmi döneminde işlediği ve milletimizin kalbinde derin yaralar açan günahlarını bir kenara koyuyorum. Son 21 yılda; bir dönem vesayetin sözcülüğüne, bir dönem FETÖ ihanet çetesinin taşeronluğuna, bir dönem PKK'nın ve Suriye'deki uzantılarının savunuculuğuna soyundu. Her dönem Amerika'nın, Avrupa'nın, Türkiye husumetiyle maruf uluslararası kuruluşların sesi oldu.Ankara, son 5 yılda esersiz, hizmetsiz, yatırımsız, adeta çorak bir dönem geçirdi. Ankara'yı, başkentlik sıfatına uygun hizmet veremeyenlerden kurtarmanın vakti çoktan geldi. Ankara, daha fazla yavaşlamayı, daha fazla ataleti kaldıramaz. Turgut Altınok kardeşimizle yeniden başlayacağız.Ankara'da, vizyonsuzluğa rıza göstermek zorunda değiliz... Ankara'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlamayı vaat ediyoruz. Mevcut belediye başkanı olarak sen ne yaptın? 'Şu metroyu ben yaptım' de. Hiç... Çöp, çukur, çamur... Ankara'nın hâli bu.Ankara'ya 1 trilyon 91 milyar liralık yatırım yaptık. Ankara-Akyazı, Ankara- Kırıkkale-Delice Otoyolu için adım attık. Ankara-İzmir hızlı tren hattının inşası sürüyor. Keçiören Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi metro hattını yatırım programına aldık, 45 bin kişilik stadyum yapıyoruz.