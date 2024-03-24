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Giriş Tarihi: 24.3.2024 13:20

GATA’da tedavi gören Şanlıurfalı asker hayatını kaybetti

Şanlıurfa Suriye’de vatani görevini yaparken 8 Mart 2024 tarihinde geçirdiği rahatsızlık sonucu Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Ankara’daki GATA’ya sevk edilen Şanlıurfalı Piyade Uzman Çavuş İbrahim Halil Taş, 16 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
GATA’da tedavi gören Şanlıurfalı asker hayatını kaybetti

8 Mart 2024 tarihinde Suriye'de vatani görevini yaptığı esnada Şanlıurfa'nın Bozova ilçe nüfusuna kayıtlı olan Piyade Uzman Çavuş İbrahim Halil Taş, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı rahatsızlandı. Uzman Çavuş İbrahim Halil Taş, daha sonra ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk tedavisi yapılan İbrahim Halil Taş, Ankara'da Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne (GATA) kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaklaşık 16 gündür GATA'da tedavisi devam eden Uzman Çavuş İbrahim Halil Taş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Uzman Çavuş İbrahim Halil Taş'ın cenazesi Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine geçirilerek Bozova ilçe mezarlığında toprağa verilecek.

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GATA’da tedavi gören Şanlıurfalı asker hayatını kaybetti
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