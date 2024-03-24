Nefesler tutuldu! Türkiye Yeniden Büyük İstanbul Mitingine kilitlendi

31 Mart'ta yapışacak olan mahalli idareler seçimlerine 1 hafta kala Türkiye, Atatürk Havalimanı'ndaki AK Parti'nin Yeniden Büyük İstanbul Mitingine kilitlendi. Miting için yoğun güvenlik önlemleri alınırken vatandaşların miting alanına rahat ulaşması için ve mitingde herhangi bir sorunla karşılaşmaması için tüm önlemler alındı. Yenikapı etkinlik alanının 2 katı, Maltepe etkinlik alanın ise 5 katı büyüklüğündeki Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde vatandaşların güvenli geçişi için 15 ayrı giriş noktası oluşturuldu. 13 personelin görev alacağı alanda araçlar için ise toplam 15 ayrı noktada otopark alanı oluşturuldu. Miting alanı, 40 ayrı LED ekran üzerinden herkesin rahat bir şekilde izleyebileceği şekilde tasarlandı. Miting alanına vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamak amacıyla 120 tuvalet, 40 şadırvan ve 80 mescit kuruldu. Giriş noktalarından, miting alanının her tarafında ring araçlarla hizmet verileceği belirtilirken Teknik sistemin kusursuz şekilde ilerlemesi için 80 ayrı vinç, 140 mobil jeneratör ve 45 ses kulesi kullanıldı. Alanda sağlık tedbirlerinin de düşünüldüğü alanda yaklaşık 30 ambulans hazır bekletildi.

KONSERLE BAŞLADI

AK Parti'nin Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" katılan vatandaşların büyük coşkusuyla başladı. Mitingde önce Uğur Işılak, Alişan ve daha sonra Sinan Akçıl sahneye çıkarak mini bir konser verdi.

YENİDEN İSTANBUL YAZILI PANKARTLAR

Alanın çevresi Türk ve AK Parti bayraklarıyla donatılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum ve ilçe belediye başkan adaylarının fotoğraflarının da yer aldığı, "Türkiye Yüzyılı Şehirleri için Hazırız Kararlıyız" yazılı pankart asıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı sahnenin arkasındaki dijital ekranda "Yeniden İstanbul Sadece İstanbul" yazılı olduğu görüldü.

YOLUN SONU GÖRÜNÜYOR

Miting saatinin yaklaşmasıyla vatandaşlar alandaki yerini almaya başladı. Bir vatandaş AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum'un fotoğrafını üzerine giyerek, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme yaptığı pankart taşıdı. Üzerinde "Tatile az kaldı yolun sonu görünüyor" yazan pankartla mitinge gelen vatandaş renkli görüntüler oluşturdu.

"REİS ÇAĞIRDI BİZ GELDİK"

Arama noktalarından geçen vatandaşlar miting alanına yürüdü. Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'a destek için miting alanına gelen Hüseyin Beyaz, "Reisle ilgili pankarta şiir yazdım. Filistin'de çok kötü şeyler oluyor. İçim parçalanıyor. Reise desteğe geldim" dedi. Musa Karslıoğlu, "Reis çağırdı biz de geldik. İstanbul muradına erecek. Reis nereye çağırırsa biz oraya gideriz. Reisin Saraçhane'den indirilmiş resmini 31 Mart akşamı yeniden yerine asacağız" diye konuştu.

"2019-2024 ARASINDA BAŞKAN KİMDİ HATIRLAMIYORUM"

"2019-2024 yılları arasında İBB başkanı kimdi hatırlamıyorum" yazılı pankart açan Eray Ofluoğlu, "Bizim tek hatırladığımız başkan var o da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan'dan hariç bir başkan da hatırlamıyoruz. Bu ülkeye gelmiş en büyük liderlerden birisi Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı.