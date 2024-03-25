31 Mart’ta 594 bin personel görevlendirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 31 Mart yerel seçim güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Malumlarınız olduğunuz üzere, 31 Mart Mahalli Seçimlerine sadece 6 gün kaldı. İçişleri Bakanlığı olarak, Yerel seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi, Halkımızın iradesinin tam olarak sandığa yansıması için Çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. Seçim güvenliğini;

Bakanlığımızın yanı sıra, Yüksek Seçim Kurulu, il ve İlçe Seçim Kurulları ve İlgili tüm kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde kapsamlı bir şekilde ele alıyoruz.Biliyorsunuz, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla Seçim Takvimi 1 Ocak'ta başladı. Seçim güvenliğinin sağlanması adına neler yapıldığını sizlere kısaca bahsetmek istiyorum. Öncelikle Bakanlık olarak; 12 Aralık 2023 tarihinde İller İdaresi Genel Müdürlüğümüz eliyle 81 il Valiliklerimize ''Seçim Tedbirleri''ne ilişkin bir genelge gönderdik.Genelgede; Seçimlerin huzur ve güven içerisinde yapılması,herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, seçim kurulları kararlarının titizlikle takip edilmesi ve Bu kararlar doğrultusunda işlem yapılması hususları Tek tek belirtildi

Genelge kapsamında Öncelikli olarak; seçim sürecinde görevli tüm kurumlar arasında koordinasyon ve iş birliğinin sağlanması, ülke çapında seçimle ilgili tedbirlerin gözden geçirilmesi...Seçimle ilgili olayların anlık paylaşımı ve önleyici tedbirlerin geliştirilmesi amacıyla,

Bakan Yardımcımız başkanlığında "Seçim Koordinasyon Komisyonu" oluşturuldu. Ardından,Bakanlığımız Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi, mJandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde ''Seçim Harekât Merkezi'' kuruldu. Ayrıca,

İllerimizde GAMER bünyesinde Vali Yardımcısı başkanlığında ve Valiler tarafından belirlenen üyelerden oluşan ''İl Seçim Koordinasyon Merkezleri'' oluşturuldu. İl Valileri, İl Jandarma Komutanları, İl Emniyet Müdürleri ve diğer ilgili birim yetkili amirlerinin katılımıyla

"Seçim Güvenliği Toplantıları" düzenlendik. Bu toplantılarda gerçekleştirilenrisk analizleri doğrultusunda ''İl Seçim Güvenlik Planları'' hazırlandı. Bu çalışmalara ilave olarak:81 ilimizin Valileriyle seçim güvenliğine yönelik VKS Toplantıları düzenlendik.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı yetkilileri ile Değerlendirme Toplantıları yaptık. Ayrıca, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı koordinesinde İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla ''Siber Güvenliği'' konusunda toplantılar yapıldı ve alınması gereken tedbirler belirlendi. MİT Başkanlığı,İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla da Şubat ayı sonundan itibaren her hafta ''Seçim Güvenliği Koordinasyon Toplantıları'' düzenlendi.

Değerli Arkadaşlar,Bugüne kadar ülke olarak gerçekleştirdiğimiz Tüm genel ve yerel seçimlerden Hamd olsun demokrasimizi taçlandırarak çıktık.

Biliyorsunuz geçen yıl, 2 büyük seçimi tecrübe ettik:14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri ile 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimleri.Ülke olarak % 90'lara varan rekor bir katılımla halkımızın iradesi bu seçimlerde de sandığa yansıdı. Şimdi önümüzde, 31 Mart Mahalli Seçimleri var.

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