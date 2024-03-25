CHP’li Karalar’ın bölücü sözlerine tepkiler çığ gibi! Sen ancak o taş medreselerin uşağı olursun

Seçim çalışmaları için Adana'nın Karataş ilçesinde bir mitingde konuşan Zeydan Karalar, tam anlamıyla bölücülük yaptı. Konuşması sırasında "Derler ki 'sizin kardeşinizim'. Taş medresede yetişenler bizim kardeşimiz olamaz" sözlerini kullanan Karalar, yaptığı skandal açıklamanın ardından "Yayını kesin, bunu yayınlamayın" uyarısında bulundu. Karalar'ın bu sözleri ülkücü camiasında büyük tepki çekti. Gerek siyasiler gerekse vatandaşlar sosyal medya üzerinden Karalar'a tepkilerini dile getirdi.

SEN ADAM DEĞİL İNSAN BİLE OLAMAZSIN

MHP Adana İl Bakanı Yusuf Kanlı, "Zeydan Karalar kinini, içinde barındığı kötülüğü ve bu milletin hangi dil, din ve mezhepten olursa olsun ayrılmaz bütünlüğüne dinamit koymuştur. CHP'nin böyle bir adayı Adana'ya layık görmesi aslında Atatürk'ün partisinin geldiği son noktayı da bizlere bariz bir şekilde göstermektedir" dedi. Karalar'a sosyal medyadan da tepkiler çığ gibi devam ediyor. Vatandaşlar, "Yorumlara baktım senin için adam demişler sen adam değil insan bile olamazsın", "Sen zaten kardeş olamazsın. Sen ancak o taş medreselerin uşağı olursun. Senin o taş medreseleri anlamaya hücrelerin yetmez Zeydan. Unutma hiç bir vatan haini bizim kardeşimiz olamaz" paylaşımlarında bulundular

DEM PANKARTLARINI İNDİRMEM

Karalar, geçtiğimiz günlerde de CHP'nin Seyhan adayı Oya Tekin ile gittiği Gülbahçesi mahallesinde DEM'lilerin tepkisiyle karşılaşmıştı. Bir DEM'linin, "Burada bizim pankartlarımız sökülüyor, CHP'nin pankartları duruyor" demesine Karalar "Biz yapıyorsak özür diliyoruz. Asla DEM pankartlarını indirmem" cevabını vermişti.

TAŞ MEDRESE NEDİR?

Taş Medreseliler, 12 Eylül'de MHP ve ülkücü kuruluşlar davasında yargılanan ve ceza alanlar için kullanılan tabirdir. 12 Eylül 1980 öncesinde er meydanında dövüşen iki ülkücüden biri şehitse, diğeri Taş Medreseli olmuştur.

Şimdi ise taş Medreseli olarak ifade edilenler, Milliyetçi-ülkücü hareketin hak ettiği yeri alması, gayeleri. Çocukluk, gençlik yıllarından bu yana hayal ettikleri "Türk Asrı"nı doya doya yaşamayı arzuluyorlar. Çocuklarına, torunlarına "Milliyetçi Türkiye" ideallerini miras bırakmak istiyorlar.