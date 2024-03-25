31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri yaklaşırken sokaklarda seçim heyecanı sürüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile selamlaşmak için bekleyen partililer, karşılarında AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu'nu görünce övgü dolu sözler kullandı.



CHP'lilerden AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu'na övgü dolu sözler: "Gönlüm hep sende!" | Video

AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan Adayı İsmail Çiftçioğlu'nu öven partililer ""Başkanım tebrik ederim, parti ayrımı yapmadın. CHP'li olarak seni çok beğeniyorum. Keşke ben seçsem adayımız olsaydın CHP'den. Gönlüm hep sende. Herkes böyle olmalı. Çok kaliteli bir adamsın." ifadelerine yer verdi.