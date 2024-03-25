Haberler Gündem Haberleri Dışişleri’nden BM’nin Gazze’de acil ateşkes çağrısına destek
Giriş Tarihi: 25.3.2024 19:03 Son Güncelleme: 25.3.2024 19:04

Dışişleri’nden BM’nin Gazze’de acil ateşkes çağrısına destek

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Gazze’de Ramazan ayı boyunca acil ateşkes çağrısını olumlu bir adım olarak gördüğünü bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, uluslararası kamuoyunun İsrail’e karşı ortak bir tutum takınmaya çağrıda bulunuldu.

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Dışişleri’nden BM’nin Gazze’de acil ateşkes çağrısına destek

Dışişleri Bakanlığı, BM'nin Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesi talebiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"BM Güvenlik Konseyi'nin, Ramazan ayı boyunca Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesini ve ayrıca Gazze'ye insani erişim sağlanmasını talep eden kararını olumlu bir adım olarak görüyoruz.

Temennimiz, İsrail'in bu kararın gereklerini bir an evvel yerine getirmesidir.

Gazze'deki insani felaketin sona ermesi ve İsrail-Filistin meselesine kalıcı bir çözüm bulunabilmesi için uluslararası kamuoyunu İsrail'e karşı ortak bir tutum takınmaya çağırıyoruz."

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Dışişleri’nden BM’nin Gazze’de acil ateşkes çağrısına destek
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