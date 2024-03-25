‘Gökkafes’e Işık davası! İş dünyasının tümü dava dosyasına eklendi

İnşasına başlandığı sırada Beyoğlu Belediyesi sınırlarındayken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyoğlu Belediye Başkanı olduğu dönemde inşaatı durdurmaya yönelik dava açması üzerine Şişli Belediyesi sınırlarına dahil edilen Süzer Plaza'nın ışıklandırmasına, yapıda hak sahibi olan DP Tur Turizm tarafından dava açıldı. DP Tur Turizm'in sahibi iş insanı Ömürlü Kısagün, söz konusu ışıklandırma nedeniyle konutunda fazla ışık ve sese maruz kaldığını belirterek, gökdelene ait ışıkların söndürülmesini talep etti. Mahkeme şikayet sonrası Süzer Plazada bulunan Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baran Süzer, Fiba Holdingden Ayşecan Özyeğin, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk gibi isimlerin bulunduğu 18 kişiyi dosyaya davalı olarak ekledi. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesine yapılan tedbir talepli dilekçede 2015 yılında Süzer Plaza Kat Maliklerini Kurulu Olağan Toplantısında havanın karardığı saatlerde binanın şık görüntüye sahip olması için ışıklandırma yapıldığı ancak bu eklemenin iskana aykırı yapıldığı anlatıldı.

IŞIKLANDIRMA İSTANBUL MANZARASININ ÖNÜNE GEÇTİ

Dilekçenin devamında söz konusu plazanın her yerden görünmesi için çok güçlü bir ışıklandırma yapıldığı, bu durumun görüntü kirliliğine yol açtığını, binanın üst teras kısmında 24 LED ışıklandırma kolonu kullanıldığı, bu nedenle konutta yaşanılmaz bir hal aldığı ifade edildi. Söz konusu ışıklandırmanın evin her yerini aydınlattığını ve evde karanlık bir ortam oluşturmanın mümkün olmadığı anlatılan dilekçede; İstanbul'un en güzel manzaralı binasındaki ışıklardan dolayı manzaraya bakma imkânı olmadığı belirtildi.

İŞ DÜNYASI BU DAVADA

Aynı zamanda ışıklandırma için kullanılan enerji israfı ve yüksek sesin verdiği rahatsızlığın dile getirildiği dilekçenin sonunda; mahkemeden haksız müdahale sonrası yapılan ışıklandırmanın sökülerek eski haline getirilmesi talep edildi. Mahkeme talep sonrası konuya ilişkin duruşmalı dava açarak Süzer Plaza'nın sakinlerine davalı olarak tebligat gönderdi. Tebligat gidenler arasında Ferit Şahenk, Ali Baran Süzer, Ayşecan Özyeğin Oktay, Nihat Kandaloğlu, Agah Ruşen Çetin, Semavi Yorgancılar gibi iş dünyasından 18 ünlü isme duruşma günü bildirildi.