İhya etmek yerine yok etmek neden?

Tarihi camileri, külliyeleri, imarethaneleri ve her köşe başına inşa edilen çeşmeleriyle dillere destan şehir İstanbul, tarihe vefasızlığında en önde gelen adresi. Sarıyer'de Osmanlı'nın son döneminden kaldığı tahmin edilen ve Sarıyerlilerin kültürel hafızasının önemli sembollerinden tarihi bir çeşme, Sarıyer Belediyesi'nin ihmalkârlığı yüzünden toprak altında kaldı.

İstanbul'un tarihi ve kültürel mirasının önemli unsurlarından biri de şehrin çeşmeleridir. Çeşmeler, İstanbul'un su ihtiyacını karşılamakla kalmayıp aynı zamanda şehrin estetik güzelliğine de katkıda bulunan önemli kültürel unsurların başında gelir. Osmanlı döneminde yapılan birçok çeşme, mimari açıdan da büyük öneme sahipken ancak zaman zaman pek çok tarihi eser gibi çeşmeler de tarih tanımaz anlayışın gazabına uğramaktan kurtulamıyor ve yok ediliyor.

YENİDEN İHYA EDİLMESİ İSTENİYOR

Sarıyer'de, Sarıyer Belediyesi'nin eski Veterinerlik Müdürlüğü arazisi içinde bulunan tarihi çeşme de bunlardan biri. Sarıyer Belediyesi eski Veteriner İşleri Müdürlüğü binasının bahçesinde bulunan çeşme, söz konusu alanın balık satış ve pişirme yerine dönüştürülmesi sırasında ihya edilmek yerine toprak altında bırakıldı. Çeşmenin gürül gürül aktığı zamanlara şahit olan çevre sakinleri, yapılan yanlıştan dönülmesini ve tarihi çeşmenin eskisi gibi yeniden musluğundan su akar şekilde Sarıyerlilerin istifadesine sunulmasını istiyor. Sarıyerli çevre sakinleri, çeşmenin musluğundan uzun yıllar su aktığını ancak son birkaç yıldır suyunun da akmadığını, son olarak ise çeşmenin alandaki yeni yapılaşma yüzünden toprak altında kalmak üzere olduğunu söylediler.