İşadamı Serdar Sözbir’e silahlı saldırıya 18 yıl hapis talebi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, işadamı Serdar Sözbir 7 Aralık 2023 günü Ataşehir'de aracının dörtlülerini yakıp durduğu esnada tanımadığı bir kişi yanına geldi. Aralarında çıkan tartışma sonucu şüphelinin kendisine ateş etmesiyle yaralanan Sözbir, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Uzun süre yoğun bakımda kaldıktan sonra ölümden dönen iş adamı ifade verdi.

"GÖRÜRSÜN ŞİMDİ BEN KİMMİŞİM"

Olay günü bir kargaşa görerek yavaşladığını ve şüphelinin aracından inip yanına geldiğini anlatan Sözbir, "Bana 'sen Serdar Sözbir misin' diye sordu. Evet diyerek kendisinin kim olduğunu sordum. 'Görürsün şimdi ben kimmişim' dedi ve önce kalbime bir el ateş etti. Devam etmesini engellemek için eli elini aşağı çekerken bir el de sol bacağıma ateş etti. Sayısını hatırlamadığım birkaç kez daha ateş etti. Öldürmeye çalıştı. Saldırı esnasında tesadüfen aracın hoparlöründen arkadaşım Meryem'le konuşuyordum. O da olaya tanık oldu" dedi.

"BOĞUŞMA YAŞANDI, SİLAH ATEŞ ALDI"

Saldırganın Bora Simit olduğu tespit edildi. Simit ifadesinde yaşadığı mahallede husumetlilerinin olduğunu, Sözbir'i tanımadığını ve olay esnasında araçtaki kişileri husumeti olduğu kişiler sanıp duvara doğru 7-8 el ateş ettiğini söyledi. O sırada Sözbir'in kendisine "hangi anasını ... ateş ediyor" diyerek bağırdığı, "ateş eden benim, senlik ne var" diye yanıt verdiğini anlatan Simit, "Elini araç içinde beline atınca ben de silahı çıkardım. Boğuşma yaşandı. O esnada silah ateş aldı, yaralandı" diye kendisini savundu.

"SESSİZLİK OLDU, VURULDUM DEDİ"

Serdar Sözbir'in olaya telefonda şahitlik eden kız arkadaşı Meryem Aydoğdu da tanık olarak ifade verdi. Erkek arkadaşı ile telefonda konuşurken 1 el silah sesi duyduğunu ve sevgilisinin aracını durdurup 'ne oluyor, kim ateş ediyor' diye bağırdığını anlatan Aydoğdu, "Sonra erkek bir şahıs 'sen kimsin lan sana ne oluyor' dedi. Kısa bir sessizlik oldu ve bana 'vuruldum' dedi" diyerek o anları anlattı.

"ÖLDÜRME KASTIYLA HAREKET ETTİ"

Bora Simit'in alkolün de etkisiyle husumetlilerinin araçla yanından geçtiğini düşünerek rastgele ateş ettiğini belirten savcılık, o sırada Serdar Sözbir'in olay yerinden geçtiğini ve aracını durdurup şüpheliyle tartıştığını aktardı. Şüphelinin iş adamının kalbine, karaciğerine ve uyluk bölgesine 3-4 el ateş ettiğini kaydeden savcılık, "Vücudunda hedef aldığı bölgeler, ateş sayısı ve yaşamını tehlikeye sokacak biçimde yaralaması nedeniyle öldürme kastıyla hareket ettiği değerlendirildi" dedi. "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından 18 yıla kadar hapsini istedi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde başlanacak.