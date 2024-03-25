Taksi durağında telefona baktı: Bu akşam nöbetçi benim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Çukurambar'da bulunan bir taksi durağını ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir müşterinin telefonunu da cevaplayan Uraoğlu, "Ben Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'yım. Bu akşam nöbetçi benim, taksimiz var. Siz adres verin" diyerek not aldı. Taksicilerle de bir süre sohbet ederek görüş ve önerilerini dinleyen Bakan Uraloğlu, "Kapımız taksici esnafımıza her zaman açık" dedi. İstek ve taleplere ilişkin gerekli değerlendirmelerin yapılacağını dile getiren Uraloğlu, herkesin memnun olacağı bir paydada buluşmanın önemine dikkat çekti.Öte yandan bir müşterinin telefonunu cevaplayıp belirtilen adrese bir araç da yönlendiren Bakan Uraloğlu, daha sonra telsizden taksicilere seslendi. Mesai başındakilere hayırlı ramazanlar ve bereketli kazançlar dileyen Uraloğlu, keyifli ziyareti bu konuşmayla noktaladı. ANKARA