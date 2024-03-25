Yargıtay Başkanlığı için oy verme işlemi başladı

Yargıtay 1. Başkanlık seçimi için Yargıtay üyeleri sandığa gidiyor. Yargıtay Büyük Genel Kurulu; Birinci Başkanı, Birinci Başkan Vekilleri ile Daire Başkanlarını kendi üyeleri arasından, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilecek.

İlk üç oylamada sonuç alınamazsa seçim, üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılacak. Dördüncü oylamaya katılacak olan adayların aldığı oya eşit sayıda oy alanlarda seçime katılacak. Dördüncü ve beşinci oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamazsa seçim yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanacak.

Yargıtay 1. Başkanlık seçiminde; Yargıtay 1. Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay 1. Başkan Vekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal Başkan adayı olurken, Yargıtay 1. Başkanlık seçimi için oy verme işlemi saat 08.00'da başladı.