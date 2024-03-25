Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerinde üçüncü tur geride kaldı! Seçimlerin 4’üncü turu yarın yapılacak

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca'nın 24 Mart 2024 tarihinde görev süresinin dolması sebebiyle Anayasa'nın 154. ile 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 30. ve 31. Maddeleri uyarınca Yargıtay Birinci Başkanlığı için sandığa gidildi. İlk 3 tur oylama sonuçlarına göre adaylar üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayamadığı için Yargıtay Birinci Başkanı belirlenemedi. Yargıtay Birinci Başkanlığı için seçimler yarın 4'üncü tur oylamasıyla devam edecek.

BİRİNCİ TURU AKARCA BİRİNCİ TAMAMLADI

İlk tur oylama sonuçlarına göre; Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca 88, Yargıtay 1. Başkan Vekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak 50, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 71, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 70, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal 47 oy almıştı.

İKİNCİ TURDA ÖMER KERKEZ ÖNE GEÇTİ

İkinci tur oy sonuçlarına göre; Yargıtay Birinci Başkanı Akarca 82, Yargıtay 1. Başkan Vekili ve Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak 46, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 94, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 74, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal 36 oy almıştı.

ÜÇÜNCÜ TURDA AKARCA YİNE ÖNE GEÇTİ

Üçüncü tur oylama sonuçlarına göre; Akarca 110, Albayrak 22, Kerkez 96, Şentürk 96, Tuncal 10 oy aldı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

Yargıtay Büyük Genel Kurulu; Birinci Başkanı, Birinci Başkan Vekilleri ile Daire Başkanlarını kendi üyeleri arasından, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilecek.

İlk üç oylamada sonuç alınamazsa seçim, üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılacak. Dördüncü oylamaya katılacak olan adayların aldığı oya eşit sayıda oy alanlarda seçime katılacak. Dördüncü ve beşinci oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamazsa seçim yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanacak.

4'ÜNCÜ TURDA AKARCA, KERKEZ, ŞENTÜRK YARIŞACAK

Buna göre; ilk üç turda hiçbir aday üye tam sayısının salt çoğunluğunu sağlayamadığı için seçimler yarın 4'üncü tur oylamayla devam edecek. Seçimlerin 4'üncü turunda, 3'üncü turda en çok oy alan Akarca ile 96'şar oyla eşit oy alan Şentürk ve Kerkez yarışacak.