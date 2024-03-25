YRP Derince’de ‘DEM’ istifası

Kocaeli'de Yeniden Refah Partisi (YRP) Derince İlçe Başkanı Samet Özcan partisinden istifa etti. Özcan'ın istifasını duyurduğu açıklamada "Milli Görüşün zaferi yerine AK Parti'ye kaybettirip, CHP'ye kazandırmak için çalışmayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Özcan, "Yeniden Refah Partisi'ne Milli Görüş Davası'nın yüksek ideallerine inandığım için katıldım. Bugüne kadar bu ideallere inanarak var gücümle çalıştım. Yaşadıklarım, inandığım yüksek ideallerin, günlük siyasi çıkarlar için bir araca dönüştürüldüğünü gösteriyor" ifadelerini paylaşıtı.