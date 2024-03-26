Çeşme Belediye Başkan Adayı Tanık, Atatürk sevgisini göğsüne kazıdı

Cumhur İttifakı Çeşme Belediye Başkan Adayı Esat Tanık, Çeşmeliler'in özgürlük ve demokrasiye olan tutkusunun her şeyin üstünde olduğunu belirterek, hazırladıkları projelerle Atatürk'e olan minnet duygularını gösterirken, Cumhuriyet değerlerini yüceltmeyi hedeflediklerini kaydetti. Atatürk gibi bir dehaya tüm dünyanın hayran olduğunu belirten Tanık, "Atatürk, Cumhuriyet, özgürlük, demokrasi gibi kavramlar bizim için her şeyden önce gelir. Atamızın hayatını, gelecek öngörülerini ve devrimlerinin önemini kavradıkça ona hayranlığım daha da arttı. Kendisi için ne yapsak az. Sevgimi göstermek için de kalbimin olduğu sol göğsüme Atatürk'ümüzün portresini dövme yaptırdım" diye konuştu.

CUMHURİYET TEMEL DEĞERİMİZDİR

Cumhuriyetin temel değerleri olan laiklik, demokrasi ve özgürlük gibi kavramların tartışmaya kapalı olduğunu dile getiren Esat Tanık, "Bu değerler, milletimizin birlik ve beraberliğini güçlendiren temel taşlardır ve bizim kırmızı çizgimizdir. İlçemiz tarih boyunca kültürel ve tarihi zenginliğiyle ön plana çıktı. Sahip olduğumuz doğal güzelliklerle, tarihi miraslarla ve eşsiz coğrafyamızla özgün bir kimliğe sahibiz. Bu özgünlük, bizlere sorumluluk yüklüyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir, daha güzel bir Çeşme bırakmak için mevcut durumu iyileştirmekten ve geliştirmekten başka yolumuz yok" ifadelerini kullandı.

EMANETE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlerle ilgili sözlerini hatırlatan Esat Tanık, şöyle devam etti: "Atatürk, en büyük eserim dediği Cumhuriyeti gençlere emanet etti. Bizler de gençlerimize güvenerek, onlara daha iyi bir Çeşme bırakma sorumluluğumuzu unutmadan çalışmalıyız. Bizler '4 Mevsim Yaşayan ve Yaşanan Çeşme' temasıyla altyapıdan, sosyal donatılara ve turizme kadar 11 ana başlıkta 68 projemizle bunu başaracağız. Çeşmemizin artık kaybedecek bir saniye vakti yok. Çeşmelilerle birlikte kararlar alıp, el ele, omuz omuza, insanları ayrıştırmadan kimseye kulaklarımızı kapatmadan projelerimizi yaşama geçirmek için adayım"