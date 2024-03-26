Devlet hem anadır, hem de babadır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Külliye'deki iftarda devlet koruması altındaki çocuklarla bir araya geldi. "Bizim kültürümüzde devlet hem anadır, hem babadır" diye konuşan Erdoğan, özetle şunları kaydetti:Devletimiz anne ve babasından ayrı düşen çocuklarımızın yegâne yuvasıdır. Bunun son örneğini 6 Şubat depremlerinde gördük. Çocuklarımıza hemen sahip çıktık.Çok sayıda farklı yaş grubundan çocuğun bir arada kaldığı yurt modeline son verdik. 10 çocuğun ikamet ettiği çocuk evleri ve çocuk evleri sitesi modelini getirdik.Ülke genelinde 1185 çocuk evinde 14 binin üzerinde çocuğumuz kalıyor.Ülkemiz nüfusunun 23 milyonunu oluşturan çocuklarımız, devlet ve yöneticileri olarak bizlerin sorumluluğu altındadır. Çocukların her ihtiyacını karşılamak için gece gündüz çalışıyoruz.Son dönemde ailelerimizin ortalama çocuk sayısı düşmüş olsa da aldığımız tedbirlerle bunları da aşacağız.Türkiye Cumhuriyeti, müşfik, şefkatli sosyal devlet özelliği çok güçlü bir ülkedir. Koruma altındaki çocuklarımızında geleceklerine heyecanla umutla bakmalarını önemsiyoruz. Sizler hayata sıkı sarılır, çalışırsanız hiçbir engel önünde duramaz.Koruma altındaki çocukların toplumumuzun şefkat kanatları altına alınarak korunması şart. Hepimiz 85 milyonluk büyük Türkiye ailesinin üyeleriyiz. İftar soframıza neşe kattığınız için sizlere tekrar teşekkür ediyorum.