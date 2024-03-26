Gaziantep’in yeşil enerjisine Avrupa desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan toplantıda Gaziantep'in EBRD'nin "Yeşil Şehir" ilan etmesinden sonra bugüne kadar yapılan çalışmalar, yapımı devam eden 27 Megavatlık güneş enerji santralinde son durum ile ilerleyen günlerde yapılacak projeler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca dünyada yaşanan iklim değişikliği ve Gaziantep'e etkileri, kentte konu hakkında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmaları anlatan sunum yapıldı.

Gaziantep'i yeşil şehir olarak uluslararası alanda en iyilerden birisi olarak tutmayı hedeflediklerini söyleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, güneş enerjisi, HES'ler, jeotermal kaynaklar gibi bütün yenilenebilir enerji kaynakları hakkında yürütülen hukuki düzenlemeleri ve yapılan çalışmaları anlattı.

Şahin, "Şehir sanayi şehri ve şehirde enerjisini kendi kendine üretmek gibi çok yüksek haklı bir talep var. Ne zaman sorunumuz olsa çok hızlı, çok pratik çözülüyor. Bugün özellikle doğalgazla yaşanan sorunları yeni dönemde bakanımın sayesinde çok hızlı çözmüş olacağız. Enerji Bakanımızın ve Bakan yardımcımızın bize vermiş olduğu bu destekle şehri yeşil şehir, yenilenebilir enerjide kendi kendine yeten bir şehir haline dönüştüreceğiz ve Paris antlaşmasını en iyi uygulayan şehir olma özelliği olarak yolumuza devam edeceğiz. Yeni dönemde bu duruşla da çözülemeyecek hiçbir durumumuz olmadığını görüyorum. Bu da bize güven veriyor" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu de, Şahin'in büyük projelerinin finansmanının EBRD'den sağlanmış olmasını önemsediklerini belirterek, "Bu yaptığımız her bir proje enerjide dışa bağımlı olan Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltan projelerdir. Her ne kadar doğalgazımız ve petrolümüzü bulmuş olsak bile henüz başlangıç aşamasındayız. Dolayısıyla çok zengin olan güneş kaynaklarımız var. Çok zengin olan bu ışınım kaynaklarımızı ve rüzgarımızı kullanmak suretiyle de enerji hammaddelerimizi, kaynaklarımızı doğru kullanmak suretiyle de cari açığa ciddi katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

EBRD Birinci Başkan Yardımcısı Jürgen Rigterink ise, güneş enerji santralinin açılışı için kente geldiklerini belirterek, "EBRD olarak Türkiye'ye ciddi yatırımlarda bulunmaktayız. Sadece 2023 yılında Türkiye'ye iki buçuk milyar euroluk bir yatırım yapmış bulunmaktayız. Bu yapılan yatırımların önemli bir kısmı deprem bölgesinde yeniden toparlanma için yapılan yatırımlardan oluşuyor. 800 milyon euroluk bir deprem yatırım yardımı yapmış bulunmaktayız. Bu noktada Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Fatma Şahin bizlerin başta yenilenebilir enerji olmak üzere su, atık ayrıştırma ve diğer konularda önemli bir paydaşımız olmuştur. Bu noktada ortak bir vizyon paylaşıyoruz. Buda şehrimizi daha yeşil bir şehir haline dönüştürmek ve bu doğrultuda daha iyi bir sunacak" dedi.