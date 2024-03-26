Hulusi Akar’dan Başkan Beyazgül’e ziyaret

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere kente gelen AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, MKYK Üyesi Mehmet Ali Kurt ve meclis üyeleri tarafından karşılanan Akar, şeref defterini imzaladı.

Başkanlık makamına geçen Akar'a kentte yapılan çalışmalar hakkında brifing verildi. Yaklaşık 2 saat süren ziyarette günün anısına Başkan Beyazgül, Akar'a Balıklıgöl tablosu hediye etti.