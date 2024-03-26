Haberler Gündem Haberleri Hulusi Akar’dan Başkan Beyazgül’e ziyaret
Giriş Tarihi: 26.3.2024 13:58

Hulusi Akar’dan Başkan Beyazgül’e ziyaret

AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette kentte sürdürülen çalışmalar ele alındı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Hulusi Akar’dan Başkan Beyazgül’e ziyaret

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere kente gelen AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ü ziyaret etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, MKYK Üyesi Mehmet Ali Kurt ve meclis üyeleri tarafından karşılanan Akar, şeref defterini imzaladı.

Başkanlık makamına geçen Akar'a kentte yapılan çalışmalar hakkında brifing verildi. Yaklaşık 2 saat süren ziyarette günün anısına Başkan Beyazgül, Akar'a Balıklıgöl tablosu hediye etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hulusi Akar’dan Başkan Beyazgül’e ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA